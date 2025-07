Julian LeFay, « le père des The Elder Scrolls », nous a quittés

Aujourd'hui, la franchise The Elder Scrolls est associée à Todd Howard, producteur et directeur créatif chez Bethesda. Mais la licence a vu le jour en 1987, Ted Peterson et Vijay Lakshman concevaient à l'époque un jeu de rôle chez Bethesda. C'est alors qu'est arrivé Julian LeFay, considéré comme « le père des The Elder Scrolls » tant il a façonné la franchise à ses débuts.

Julien LeFay, père des Elder Scrolls, nous a quittés





Malheureusement, au travers d'un communiqué publié par son nouveau studio OnceLost Games, nous apprenons que Julian LeFay nous a quittés, à l'âge de 59 ans. Le concepteur avait quitté la direction la semaine dernière afin de passer du temps avec ses proches, luttant contre un cancer en phase terminale. OnceLost Games évoque « un visionnaire qui a fondamentalement façonné l'industrie du jeu vidéo que nous connaissons aujourd'hui », il a en effet grandement participé à la création de The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall et An Elder Scrolls Legend: Battlespire, avant de quitter Bethesda au début du développement de The Elder Scrolls III: Morrowind. Dans l'univers de la franchise, Julianos, le dieu de la sagesse et de la logique, est une référence à Julian LeFay.

The Wayward Realms, successeur spirituel de Daggerfall





En 2019, Julian LeFay a fait son retour sur le devant de la scène en fondant OnceLost Games, avec Ted Peterson et Vijay Lakshman. Le compositeur Eric Heberling a rejoint l'équipe après coup et tout ce beau monde développe The Wayward Realms, un jeu de rôle en monde ouvert présenté comme une suite spirituelle de The Elder Scrolls II: Daggerfall. Un RPG particulièrement prometteur, qui se fait toujours attendre. Évidemment en deuil, OnceLost Games va poursuivre le développement de The Wayward Realms et accomplir la vision de Julian LeFay.