CINEMA : Resident Evil: Welcome To Raccoon City, de l'horreur et des gros monstres dans une nouvelle bande-annonce

Dans une vingtaine de jours sortira au cinéma Resident Evil: Welcome To Raccoon City, nouveau film basé sur la célèbre franchise horrifique de Capcom et qui se focalisera sur les évènements se déroulant dans les deux premiers jeux, Resident Evil et Resident Evil 2. Une nouvelle bande-annonce est partagée aujourd'hui :

Nous retrouvons donc l'équipe des S.T.A.R.S. enquêtant dans un mystérieux manoir habité par des morts-vivants, ainsi que Claire Redfield et Leon Kennedy dans le commissariat de Raccoon City, bien décidés à survivre face à un Licker et à révéler au grand jour la vérité concernant Umbrella Corporation. Mais dans le manoir, un puissant monstre rôde aussi... Vous pouvez retrouver la bande-annonce en anglais ci-dessus, ainsi qu'en français de ce Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City juste ici :

La date de sortie de Resident Evil: Welcome To Raccoon City est pour rappel fixée au 24 novembre 2021 en salles de cinéma. Vous pouvez également retrouver l'intégral des films avec Milla Jovovich à 35,98 € sur Amazon.

