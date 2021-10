CINEMA : Resident Evil: Welcome To Raccoon City, une bande-annonce alternative partagée

La semaine dernière, Contantin Film et Sony Pictures Entertainment ont dévoilé la première bande-annonce de Resident Evil: Welcome To Raccoon City, adaptation cinématographique des deux premiers jeux de la franchise de Capcom. Une vidéo pas très bien reçue par les fans à cause d'un montage très nerveux, d'une ambiance pas très horrifique et de textes rajoutés sur l'image dans sa version pour les réseaux sociaux.

Cependant, IGN partage de son côté l'Official International Trailer de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, avec un montage bien différent et de nombreux plans inédits. Cette fois, la bande-annonce est bien plus basée sur l'atmosphère horrifique, avec des plans et une lumière travaillés notamment pour le Manoir Spencer, de quoi redonner un peu d'espoir aux futurs spectateurs ?

La date de sortie de Resident Evil: Welcome to Raccoon City est fixée au 24 novembre 2021. Vous pouvez retrouver Resident Evil, Tome 1: La Conspiration d'Umbrella à 8,20 € sur Amazon.

