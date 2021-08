CINEMA : Resident Evil: Welcome to Raccoon City, premières images pour le film live-action

Après six effroyables films, les fans des survival-horror de Capcom attendent avec curiosité Resident Evil: Welcome to Raccoon City, nouveau long-métrage en live-action, qui sortira en salles à la fin de l'année. Le film écrit et réalisé par Johannes Roberts a droit à de premières images, qui ne sont guère rassurantes :

Pour rappel, Resident Evil: Welcome to Raccoon City se basera sur les deux premiers jeux de la franchise, mettant donc en scène les S.T.A.R.S. dans le manoir Spencer ainsi que Leon S. Kennedy et Claire Redfield au commissariat de Raccoon City. Johannes Roberts a ainsi donné une interview à IGN pour la promotion du film, expliquant qu'il apprécie le premier film de Paul W.S. Anderson, mais qu'il n'avait pas vraiment l'esprit de la franchise. Ici, Resident Evil: Welcome to Raccoon City a été fait main dans la main avec Capcom, qui a aidé à la création des décors. Le réalisateur explique aussi qu'il veut proposer un vrai film d'horreur sombre et inquiétant, que le personnage de Leon est inspiré de Jack Burton et R.J. MacReady (The Thing), deux protagonistes de films de John Carpenter qui deviennent des héros bien malgré eux. Les monstres du long-métrage s'inspirent eux aussi des créatures du Maître de l'Horreur, des monstres très détaillés et horrifiques. Nous avons d'ailleurs un aperçu de Lisa Trevor, personnage de Resident Evil Rebirth, remake du premier volet.

Sauf que pour l'instant, ces trois premières images font un peu peur, mais pas dans le bon sens du terme. Difficile de juger sur trois captures figées, il faudra attendre la sortie du film pour savoir s'il nous fera oublier l'hexalogie avec Milla Jovovich. La date de sortie de Resident Evil: Welcome to Raccoon City est fixée au 24 novembre dans les salles de cinéma américaines. Vous pouvez retrouver Resident Evil Village à 46 € sur Amazon.