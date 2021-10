CINEMA : Resident Evil: Welcome To Raccoon City, première bande-annonce avec un Licker pour le reboot

Dans quelques semaines, la franchise Resident Evil sera de retour au cinéma, dans un nouveau film sous-titré Welcome To Raccoon City. Cette fois, pas d'Alice, le long-métrage se basera sur les deux premiers jeux de la licence de Capcom avec Chris et Jill dans un manoir et Leon et Claire dans le commissariat de Raccon City.

Nous avons eu droit à des images il y a quelques semaines et, aujourd'hui, Sony Pictures partage la première bande-annonce de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, à découvrir ci-dessus. Même si Constantin Films est toujours à la production, le film semble déjà bien plus fidèle aux jeux que ceux de Paul W.S. Anderson, les fans reconnaîtront d'ailleurs des références à Resident Evil et Resident Evil 2, les effets spéciaux sont assez propres et le Licker a réellement l'air effrayant. Il faudra cependant attendre la sortie en salles pour juger de la qualité finale du film, et un bon moment avant de se sortir What's Up de 4 Non Blondes (souillé par un meme avec Musclor) de la tête.

La date de sortie de Resident Evil: Welcome to Raccoon City est fixée au 24 novembre 2021, uniquement dans les salles de cinéma. Vous pouvez retrouver le livre Génération Resident Evil à 19,90 € sur Amazon.