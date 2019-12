Stadia Games & Entertainment : Google rachète Typhoon Studios pour développer des exclusivités Stadia

Stadia a beau ne pas avoir connu un départ canon, Google a de grandes ambitions pour le service en cloud dans les années à venir. Cela passera notamment par le développement d'exclusivités pensées pour les technologies et les possibilités de la plateforme, que s'efforcera de mener Stadia Games & Entertainment.

La société dirigée par Jade Raymond proposera ses propres expériences pour Stadia, et pourra pour cela compter sur trois ténors d'Ubisoft qui ont pris la tête d'une première entité. La jeune équipe va vite grossir, et pour cause : elle va prochainement être agrandie par les talents de Typhoon Studios, autre équipe basée à Montréal qui vient d'être achetée par Google, comme la vice-présidente l'annonce dans un communiqué.



Étui pour Google Stadia 13,98 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 13,98€. En travaillant avec certains des meilleurs créateurs de jeux au monde, nous avons appris qu'un studio réussi se résume à des gens formidables qui ont une vision pour exécuter les meilleures idées. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui partagent notre passion et notre vision pour l'avenir du jeu vidéo, c'est pourquoi je suis ravi que Typhoon Studios, les développeurs indépendants derrière le futur Journey to the Savage Planet, rejoigne Stadia Games and Entertainment. Sous la direction de ses cofondateurs, Reid Schneider et Alex Hutchinson, Typhoon Studios a construit une incroyable équipe de vétérans tournés vers l'expérience des joueurs. L'équipe de Typhoon se joindra à notre premier studio Stadia Games and Entertainment, basé à Montréal et dirigé par Sébastien Puel. Typhoon Studios continuera de travailler pour le lancement de Journey to the Savage Planet sur plusieurs plates-formes le 28 janvier 2020. En attendant, notre priorité sera d'intégrer l'équipe de Typhoon Studios dans Stadia Games and Entertainment. Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe incroyablement talentueuse dans la famille Google !

À peine trois ans après sa formation et avant même la livraison de Journey to the Savage Planet, Typhoon Studios va donc mettre la clé sous la porte pour transvaser tous ses effectifs dans le premier studio estampillé SG&E, mené par Sébastien Puel, ancien d'Ubisoft. Reste à espérer que l'entreprise aura tout de même l'occasion de faire vivre son projet après le lancement, pour que les joueurs puissent pleinement s'y épanouir.