Stadia Games and Entertainment : un deuxième studio ouvert en Californie, avec à sa tête Shannon Studstill de Santa Monica Studio (God of War)

Si Google Stadia ne possède à l'heure actuelle qu'une poignée de jeux exclusifs et voit son catalogue se remplir assez progressivement, la firme de Mountain View a de l'ambition pour sa plateforme et compte bien proposer de son côté des titres produits par son propre studio : Stadia Games & Entertainment. La division dirigée par Jade Raymond ratisse large et a déjà recruté trois figures clés d'Ubisoft, en plus de racheter par la suite Typhoon Studios, mais ce n'était qu'un début.

Dans un communiqué officiel, nous apprenons qu'un deuxième studio a été ouvert à Playa Vista, dont le but sera bien évidemment de créer des jeux exclusifs à la plateforme. Mais le point qui retient évidemment toute notre attention dans la longue déclaration effectuée par Jade Raymond, c'est bel et bien la figure propulsée à la tête de cette nouvelle entité, Shannon Studstill. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle était jusqu'à présent en charge de SIE Santa Monica Studio, que vous connaissez évidemment pour God of War, studio dans lequel elle travaillait depuis 2001, à l'époque directrice artistique sur Twisted Metal: Black.

Stadia Games and Entertainment se propose de changer notre façon de jouer, de profiter et de créer des jeux vidéo. Avec Stadia, les possibilités créatives sont illimitées. Mais nous ne pouvons pas construire ces expériences sans une équipe talentueuse de game designers, d'artistes et d'écrivains. Nous avons commencé ce voyage avec l’ouverture du premier studio de jeux originaux de Stadia à Montréal en fin d'année dernière. Aujourd'hui, nous ajoutons un nouveau studio Stadia Games and Entertainment à Playa Vista, en Californie, qui sera dirigé par une vétérane de l'industrie, Shannon Studstill. Le nouveau studio de Playa Vista se concentrera sur la livraison de jeux exclusifs, en utilisant de nouvelles mécaniques de jeu, des façons créatives de jouer ensemble et des modèles d'interaction uniques que nous commençons à peine à explorer. Bien que nous ne soyons pas encore prêts à partager des plans de jeu spécifiques, soyez assurés que nous écoutons ce que les joueurs veulent et que nous ajoutons nos twists propres à Stadia pour créer de nouvelles licences et expériences. Je suis fan de Shannon depuis longtemps et j'admire son travail primé à la tête de Sony Santa Monica Studio et les licences définissant comme God of War, définissant l'industrie et qui ont conquis des fans du monde entier. Elle possède une vaste expérience en développement de produits et en leadership créatif, mais surtout, elle est une visionnaire qui, en tant que directrice de studio, dirigera et inspirera les équipes de Playa Vista. Nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Stadia ! Stadia est conçu pour être la seule destination pour toutes nos façons de jouer. Il est essentiel de recruter des talents qui non seulement réussissent à fournir le meilleur contenu du secteur, mais qui ont également des idées créatives sur la façon d’adopter cette nouvelle façon unique de créer. Construire un studio de classe mondiale pièce par pièce est une opportunité unique que vous n'obtenez pas souvent dans l'industrie du jeu. Et nous voulons le faire avec vous.

Il faudra évidemment attendre quelques années avant de découvrir le premier projet de Stadia Games and Entertainment Playa Vista, mais dans tous les cas, Google se donne les moyens pour percer dans le domaine vidéoludique.

