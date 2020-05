PGA TOUR 2K21 : 2K Games se met au golf avec un nouveau jeu sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia

En plus du catch et du basket, 2K Games veut devenir la référence d'une nouvelle discipline dans le monde du jeu vidéo : le golf. Après avoir joué le rôle de distributeur sur The Golf Club 2019, il récupère désormais les développeurs de HB Studios sous son aile pour un PGA TOUR 2K21, avec les licences et les stars du circuit officiel.



Cette nouvelle expérience sera livrée avec un mode Carrière articulé autour de la FedExCup, nous proposant d'incarner des sportifs bien réels, dont Justin Thomas, la star de la jaquette, sur des parcours connus des initiés. Il y aura même un mode MyPLAYER pour créer notre propre golfeur, de l'apparence au matériel, et les parties pourront être paramétrées et expérimentées en ligne pour défier toute la communauté.

UN TOUT NOUVEAU MODE CARRIÈRE PGA TOUR Prouvez que vous avez l'étoffe pour devenir le champion de la FedExCup. Défiez les pros du PGA TOUR au cours de votre carrière pour remporter des récompenses, du matériel et des vêtements. DE VRAIS PROS. DES PARCOURS EXISTANTS Jouez contre Justin Thomas et 11 autres pros sur de vrais parcours époustouflants, dont TPC Sawgrass, East Lake Golf Club, etc. CRÉEZ VOTRE MYPLAYER ET VOTRE PARCOURS IDÉAL ! Composez et personnalisez votre MyPLAYER avec des vêtements et du matériel appartenant aux marques que vous aimez. Concevez votre parcours de rêve à l'aide des milliers d'options disponibles. ACCÉDEZ AU CLUB HOUSE DEPUIS VOTRE MAISON Faites un parcours entre amis grâce aux parties multijoueurs locales et en ligne, avec les modes de jeu Coups alternés, Stroke Play, Skin et Scramble à 4 joueurs.

Organisez des saisons entières et des tournois grâce aux associations en ligne

Des parcours scannés plus vrais que nature

Luke Elvy et Rich Beem au commentaire

Une première bande-annonce vient d'être dévoilée pour ce PGA TOUR 2K21 dont la date de sortie est fixée au 21 août 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia. Toute précommande sera récompensée par l'obtention d'un Pack MyPLAYER 2K/adidas CodeChaos avec des chaussures de golf adidas CodeChaos BOA et un polo, un pantalon et une casquette 2K/adidas CodeChaos exclusifs. Une édition Deluxe numérique ajoute 2 300 pièces en bonus et un Pack Midas avec un putter et un driver 10,5° plaqué or.