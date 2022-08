PGA TOUR 2K23 : le nouveau jeu de golf de 2K Games officialisé, détaillé et daté, avec Tiger Woods en star centrale

En attendant le retour de la licence PGA Tour chez Electronic Arts, 2K Games continue de l'utiliser en solitaire pour ses jeux de golfs développés par HB Studios. Il vient ainsi de dévoiler son NBA PGA TOUR 2K23 avec une première bande-annonce, des images et l'annonce de la cover star, qui arrivera 2 ans après le 2K21 (toujours disponible à partir de 23,14 € sur Amazon.fr).

C'est Tiger Woods, le plus célèbre des golfeurs de l'histoire qui a déjà trôné sur bien des jaquettes, qui sera représenté sur l'illustration des 3 éditions de NBA PGA TOUR 2K23 : la version Deluxe à 99,99 € ajoutera de la monnaie virtuelle et des éléments de personnalisation via les packs Bonus édition Deluxe et Golden Club, tandis que l'édition Tiger Woods à 119,99 € amènera encore davantage de cosmétiques avec les packs bonus Tiger Woods Edition et Tiger Woods Signature Sunday. Toutes les précommandes seront récompensées par l'offre de Michael Jordan en personnage jouable (un bel hommage à l'autre carrière de la cover star de NBA 2K23) et 4 pochettes de balles de golf standard.

Côté contenu, nous sont déjà promis « des pros masculins et féminins jouables, y compris Tiger Woods, de nouveaux parcours sous licence, plus d'options de contrôle, une authentique PGA TOUR Ma CARRIÈRE, un mode Course Designer et de nouvelles compétences et archétypes Mon JOUEUR ».

TOUS SUR LA PISTE DE DANSE

Incarnez ou affrontez les meilleurs dans PGA TOUR 2K23. Avec toute une équipée de pros jouables disponibles pour la première fois, ainsi que de nouveaux modes de jeu, vous découvrirez que PGA TOUR 2K23 offre plus de fonctionnalités que jamais ainsi qu'un gameplay amélioré. INCARNEZ LES PROS

Pour la première fois, vous pouvez vous mettre à la place de certains des plus grands noms du golf, dont Tiger Woods ! Incarnez les pros et jouez contre l'IA ou contre vos amis en ligne. Le casting des meilleurs talents qui figurent dans PGA TOUR 2K23 incluent Tiger Woods, Justin Thomas, Collin Morikawa, Jon Rahm, Lexi Thompson, Lydia Ko, Brooke Henderson, et plus encore ! C'EST LA FÊTE AVEC TOPGOLF

"Topgolf", le lieu de rencontre le plus apprécié des golfeurs du monde entier est disponible dans PGA TOUR 2K23 ! Visez les cibles néon pour gagner des points et gravissez le classement à toute allure. Retrouvez vos amis dans Topgolf dans le jeu pour des compétitions conviviales et des divertissements de toutes les couleurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. CRÉEZ VOTRE MON JOUEUR

Créez votre golfeur idéal en sélectionnant parmi une poignée de nouveaux archétypes et cinq nouvelles compétences pour affiner les domaines d'expertise de votre Mon JOUEUR. Avec assez de récompenses pour remplir le plus grand bunker imaginable, vous pouvez habiller votre Mon JOUEUR avec des vêtements de vos marques préférées : Callaway, Wilson, TaylorMade, 100 Thieves, Jordan, et plus encore. ÉTABLISSEZ DES RECORDS SUR DES PARCOURS DE CHAMPIONNAT

PGA TOUR 2K23 complète sa sélection déjà conséquente de parcours reconnus mondialement avec l'ajout de sites somptueux et emblématiques. Parcourez des greens incroyables en bordure de falaise, de rudes terrains désertiques et des zones boisées et sinueuses qui offriront des défis même aux meilleurs golfeurs. Faites le tour du monde en affrontant les amis et les adversaires sur des parcours reconnus mondialement, réalisés par des concepteurs mythiques. SWINGUEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC LES NOUVELLES COMMANDES

PGA TOUR 2K23 introduit un nouveau système de swing à 3 clics pour un geste plus précis, en supplément du stick de swing classique, pour vous permettre de le saisir en toute sérénité. Avec de nombreux tutoriels et plusieurs niveaux de difficulté, vous pouvez jouer de façon aussi décontractée ou sérieuse que vous le souhaitez. Quelque soit votre choix, PGA TOUR 2K23 offre un niveau d'authenticité et de réalisme sans pareil pour les golfeurs débutants comme à ceux avec un bon handicap. CRÉEZ VOTRE CHEF D’ŒUVRE

Si vous pouvez l'imaginer, vous pourrez le créer dans PGA TOUR 2K23. Le concepteur de parcours est de retour, et la malle à outils a été remplie de plus d'objets et de contenus à choisir pour vous permettre de donner vie à votre vision. Chacun doit pouvoir profiter de l'art, alors partagez vos créations avec les joueurs du monde entier ! REJOIGNEZ LA FOLIE DU MODE MULTIJOUEUR

Connectez-vous avec des amis en local ou en ligne, où vous trouverez des temps de tee illimités ainsi qu'une multitude de modes de jeu. Frappez et foncez de la boîte de tees jusqu'au green dans Divot Derby, rejoignez une communauté en ligne et participez à des tournois qui durent toute une saison, ou lâchez-vous avec le Scramble à quatre joueurs. Que vous jouez contre vous-même ou contre d'autres golfeurs, bienvenue au classement !

Vous savez désormais presque tout sur PGA TOUR 2K23, dont la date de sortie est calée au 14 octobre 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.