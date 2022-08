NBA 2K23 : vivez des carrières débutant en 1983, 1991 ou 2002 avec les nouvelles MyNBA Eras

2K Games prévoit de surfer sur le succès de Michael Jordan de bien des manières dans NBA 2K23. Il sera à l'honneur de nouveaux Jordan Challenges, mais aussi de sa propre MyNBA Era, une approche inédite du mode Carrière classique MyNBA. Il nous donnera toujours accès à une aventure moderne, à vivre dans le cadre de la Modern Era, mais aussi à 3 autres périodes de l'histoire.

Ainsi, nous pourrons choisir de débuter notre carrière durant la Magic vs. Bird Era en 1983, la Jordan Era en 1991 et la plus récente Kobe Era en 2002. Chaque Ère amènera son lot de terrains d'antan, ses règles spécifiques, son habillage télévisuel, ses tenues, ses sponsors et ses commentaires d'époque, et bien évidemment quelques joueurs historiques. Et sachant que chaque partie peut durer 80 saisons, vous allez pouvoir traverser les âges, avec des évolutions régulières jusqu'à la Modern Era. Bien évidemment, à partir de votre point de départ, le cours de l'histoire pourra changer à votre guise : à vous de façonner la nouvelle légende avec des transferts et victoires totalement différents de la réalité passée.

Plus de détails sur cette expérience et les autres nouveautés de MyNBA sont disponibles sur le site officiel.

La date de sortie de NBA 2K23, c'est toujours pour le 9 septembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S

