NBA 2K23 : date de sortie, retour des Défis Jordan et édition spéciale Michael Jordan, le nouvel épisode se dévoile

Après avoir fêté les 75 ans de la NBA l'année dernière, la franchise NBA 2K s'apprête à célébrer la légende d'un sportif en particulier dans sa prochaine itération. NBA 2K23 aura en effet sous bien des formes des allures d'hommage au N°23 le plus connu tous sports confondus, l'inévitable Michael Jordan.

2K Games vient d'annoncer qu'il allait faire honneur à la star dans une Michael Jordan Edition au contenu qui sera révélé à l'ouverture des précommandes le 7 juillet, mais aussi sur la jaquette d'une édition Championnat un peu spéciale. La disponibilité en Europe de celle-ci reste à confirmer, car elle contiendra aux États-Unis un an de NBA League Pass (d'une valeur de 50 $) pour visionner les matchs du championnat 2022-2023.

Le sextuple champion de NBA sera aussi au cœur des Défis Jordan, comme dans NBA 2K11. Ce mode spécial nous donnera accès aux 10 challenges de l'époque, modernisés pour l'occasion, et à 5 nouveaux, avec toujours pour objectif de revivre et recréer des moments clés de sa carrière en clubs ou avec la Team USA.

Davantage d'informations sur le contenu et le gameplay seront communiquées d'ici le lancement : la date de sortie de NBA 2K23 est d'ores et déjà fixée au 9 septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.