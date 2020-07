NBA 2K21 : prix plus cher sur PS5 et Xbox Series, édition Mamba Forever, offre cross-gen et date de sortie, la totale !

Pour le moment, en matière de commercialisation de jeux cross-gen, l'exemple le plus parlant était le Dual Entitlement des jeux de sport d'Electronic Arts. Après avoir introduit les Cover Athletes des jaquettes standards, 2K Games vient d'ouvrir les précommandes pour NBA 2K21, l'occasion de faire le point sur sa vision et ses offres.

Déjà, la date de sortie de NBA 2K21 sur PS4, Xbox One, Switch et PC a été fixée au 4 septembre 2020. Pour toute précommande, vous obtiendrez :

5 000 VC ;

5 000 points MonÉquipe ;

10 packs promotionnels MonÉquipe (à raison d'un par semaine) ;

9 boosts de compétences MaCarrière ;

5 paires de chaussures exclusives ;

La Damian Lillard Digital Collection avec :

Une carte de Lillard en agent libre pour MonÉquipe :



Un tee-shirt personnalisé pour MonÉquipe ;



Une Tissot Chrono XL NBA Watch pour MonJoueur.

Sur Steam et sur Switch, le prix sera de 59,99 €, et sur PS4 et Xbox One, il sera de 69,99 €. Et si vous en voulez plus, une édition Mamba Forever est prévue pour 99,99 € sur PS4 et Xbox One, en hommage au regretté Kobe Bryant qui nous a quittés il y a quelques mois. Le coffret comprend :



100 000 VC ;

10 000 points MonÉquipe ;

10 jetons MonÉquipe ;

40 packs promotionnels MonÉquipe (10 au lancement puis 3 par semaine) ;

60 boosts de compétences MaCarrière ;

30 boosts Gatorade ;

Des cartes saphir Damian Lillard et Zion Williamson pour MonÉquipe ;

Une collection de chaussures pour MonJoueur ;

Un sac à dos pour MonJoueur ;

La Kobe Bryant Digital Collection avec :

5 chaussures MonJoueur ;



3 maillots MonJoueur ;



Un uniforme Black Mamba pour MonJoueur ;



Des maillots de rookie des Lakers pour MonJoueur ;



Des maillots personnalisés Black Mamba pour MonJoueur ;



Des cartes saphir Kobe pour MonJoueur ;



5 chaussures pour MonJoueur (dont une Diamant).

Le twist, c'est que si vous précommandez votre exemplaire physique ou numérique de l'édition Black Mamba sur PS4 ou Xbox One, vous recevrez en bonus l'édition numérique standard de NBA 2K21 sur PS5 ou Xbox Series X à son lancement fin 2020 ! L'offre ajoute même 100 000 VC et la Zion Williamson Digital Collection pour votre exemplaire next-gen.

Et si vous préférez plutôt acheter directement NBA 2K21 en physique ou en numérique sur PS5 et Xbox Series X, les précommandes sont aussi ouvertes ! L'édition standard coûte 5 € de plus sur next-gen, portant son prix à 74,99 €. L'édition Black Mamba sur PS5 ou Xbox Series X vaut cependant toujours 99,99 €, et donnera aussi accès à l'édition standard numérique sur PS4 ou Xbox One en cadeau ! Il faudra bien évidemment attendre la sortie des consoles pour profiter de tout cela. Alors, quelle offre allez-vous choisir pour acheter ce NBA 2K21 ?



En attendant, vous pouvez craquer sur NBA 2K20, disponible à petit prix à la Fnac.

Lire aussi : NBA 2K21 fait appel à Zion Williamson pour son premier teaser next-gen