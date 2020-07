NBA 2K21 : les stars des jaquettes de la génération actuelle et next-gen officialisées, les précommandes bientôt ouvertes

De NBA 2K21, nous ne connaissions jusqu'à présent que le premier teaser. La présentation Le Futur du Jeu Vidéo dédiée aux premiers titres de la PS5 avait en effet mis en lumière un Zion Williamson plus vrai que nature, sans pour autant nous en dire plus sur le contenu de cet épisode, sur la génération actuelle ou next-gen.

2K Games veut visiblement séparer les expériences sur PS4/Xbox One et sur PS5/Xbox Series X, car il annonce aujourd'hui le nom du sportif qui figurera sur les jaquettes de la génération actuelle, et à priori uniquement sur celles-ci. Il s'agit de nul autre que Damian Lillard des Trail Blazers de Portland, équipe qu'il côtoie depuis 2020. Il prend la suite d'Anthony Davis en tant que Cover Athlete, une véritable tradition pour les jeux de sports. Pour la petite histoire, Damien Lillard était déjà présent sur la pochette de... NBA Live 15, le concurrent direct de chez Electronic Arts.

Sans surprise, sur next-gen, c'est bien le jeune Zion Williamson qui tiendra le premier rôle. Autre nouvelle : les précommandes de NBA 2K21 sur PS4 et Xbox One (et PC ?) seront ouvertes le 2 juillet 2020, ce qui veut dire que nous aurons peut-être droit à une date de sortie et à la révélation des éditions spéciales dès ce jeudi.

En attendant, vous pouvez vous amuser avec le sympathique NBA 2K20, disponible à partir de 19,99 € à la Fnac.