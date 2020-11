Take-Two : GTA V dépasse les 135 millions de ventes, Red Dead Redemption 2 les 35, NBA 2K21 cartonne déjà

Le dernier bilan stratégique de Take-Two vient de tomber, l'occasion de faire le point sur les chiffres de la société détenant 2K Games, Rockstar Games et Private Division. Déjà, côté finances, du 1er juillet au 30 septembre, l'entreprise a généré 841 millions de dollars de revenus nets (dont 711 rien qu'en numérique), une petite baisse par rapport aux 858 millions du même trimestre de l'année dernière.

Et du côté des ventes, le mastodonte GTA V a dépassé les 135 millions de ventes, lui qui en était à 130 en mai dernier. Red Dead Redemption 2 a franchi le cap des 34 millions, trois de plus qu'il y a six mois, et The Outer Worlds les 3 millions. Les titres récents s'en sortent aussi très bien : NBA 2K21 réalise un départ canon avec déjà 5 millions de copies écoulées, PGA Tour 2K21 a attiré 1 million de joueurs, et Mafia: Trilogy s'est vendu à 2 millions d'unités, même si le chiffre semble aussi prendre en compte les ventes de Mafia: Definitive Edition et Mafia II: Definitive Edition.

Tout roule pour Take-Two, mais nous sommes désormais en attente de gros projets, le calendrier de la firme étant désormais bien vide. En attendant, Mafia: Definitive Edition est disponible pour 38,00 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : Take-Two : 93 jeux prévus d'ici 2025, mais aucune grosse sortie (donc de GTA VI) avant au moins un an