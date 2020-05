Take-Two : GTA V à 130 millions, Borderlands 3 à 10, et d'autres très gros chiffres de vente de l'éditeur

Lors du dernier bilan financier de Take-Two Interactive, nous en étions à 2 millions de The Outer Worlds, 8 millions de Borderlands 3, 29 millions de Red Dead Redemption 2 et surtout, assez-vous, 120 millions de GTA V. La société fait un nouveau point sur sa santé économique trois mois plus tard, et en profite pour actualiser ces chiffres.



Déjà, tout va bien financièrement pour Take-Two, qui affiche un bénéfice de 123 millions de dollars entre janvier et mars en 2020 contre 57 millions de dollars sur la même période l'année passée. Sur l'ensemble de l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars, il a engrangé 404 millions de dollars en positif, contre 334 millions sur l'exercice précédent.

Et ce succès, il le doit en grande partie à ses productions qui se vendent comme des petits pains. À la fin mars, The Outer Worlds avait dépassé les 2,5 millions de ventes, Mafia III les 7 millions, Borderlands 3 les 10 millions (soit deux fois plus que Borderlands 2 sur la même durée de vie), NBA 2K20 les 12 millions, Red Dead Redemption 2 les 31 millions et Grand Theft Auto V les... 130 millions. Il est possible que le jeu ne se soit pas exactement vendu à dix millions d'exemplaires en un trimestre, Rockstar Games ayant pris l'habitude de fonctionner par palier de cinq millions depuis quelques années déjà, mais la performance reste incroyable pour un titre vieux de sept ans.

Bien évidemment, les chiffres ne tiennent pas compte de l'offre gratuite de GTA V via l'Epic Games Store qui se termine ce jeudi. Elle devrait terminer d'asseoir la légende du produit de divertissement le plus lucratif de l'histoire, même si l'initiative commerciale ne va pas directement remplir les caisses de l'éditeur.