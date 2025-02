GTA VI : la période de sortie confirmée, Take-Two fait le point sur les grosses ventes de ses jeux

Comme tous les autres studios, Take-Two Interactive dévoile son bilan financier pour le troisième trimestre de son année fiscale. L'éditeur annonce des revenus en hausse de 3 %, avec 1,37 milliard milliards de dollars. Take-Two cite notamment les bonnes performances de NBA 2K25, qui s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires, il peut également compter sur d'autres jeux un peu plus anciens.

Les revenus générés par les dépenses régulières (venant des jeux live service comme GTA Online) ont augmenté de 9 % et représentent 79 % des revenus nets du studio. Take-Two annonce également que Grand Theft Auto V cumule désormais 210 millions d'exemplaires vendus, c'est 15 millions de plus que l'année dernière. L'autre gros jeu solo de Rockstar n'est pas en reste, Red Dead Redemption 2 a atteint les 70 millions de copies écoulées, soit neuf millions de plus qu'il y a 12 mois.

Le CEO Strauss Zelnick affirme que « cette année calendaire s'annonce comme l'une des plus fortes de l'histoire de Take-Two », le studio vient de lancer Civilization VII, il sortira également Mafia: The Old Country cet été et l'éditeur confirme que GTA VI est toujours attendu en fin d'année 2025. Borderlands 4 est également attendu, mais à une période encore indéterminée.

Grand Theft Auto VI promet déjà d'être un véritable mastodonte vidéoludique, mais il faudra patienter pour découvrir la date de sortie exacte. En attendant, vous pouvez retrouver GTA V à 19,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.