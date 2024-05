Grand Theft Auto VI : la période de sortie confirmée par Take-Two !

Grand Theft Auto VI est le jeu le plus attendu, celui qui va battre des records, comme il l'a déjà fait avec sa première bande-annonce. Dévoilée en décembre dernier, la vidéo du titre de Rockstar a officialisé la ville dans laquelle se déroulera l'action, le visage des héros et même l'année de sortie.

Officiellement, GTA 6 est attendu en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, certains bruits de couloir laissaient penser que le titre arriverait en toute fin d'année, voire en début d'année 2026 si le développement rencontre des soucis. Des rumeurs, mais dans son dernier bilan financier, l'éditeur Take-Two Interactive a officialisé la période de sortie : Grand Theft Auto VI sortira en fin d'année 2025 ! Pour l'instant, tout semble se dérouler comme sur des roulettes, le studio a déclaré :

Nous sommes convaincus que Rockstar Games offrira une expérience de divertissement sans précédent, et nos attentes quant à l'impact commercial du titre continuent d'augmenter.

Take-Two a de grandes attentes pour GTA VI, il faudra désormais patienter encore plus d'un an avant de voir si le titre sera bel et bien un succès commercial, mais absolument personne n'en doute. Pour patienter, vous pouvez retrouver Grand Theft Auto V à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.