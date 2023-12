Grand Theft Auto VI : GTA 6 explose tout, déjà trois records battus auprès du Guinness World Records

Malgré la fuite de sa toute première bande-annonce qui a obligé Rockstar Games a la diffuser en avance, frustrant au passage les développeurs et une partie de la communauté, Grand Theft Auto VI déchaîne les passions depuis ce mardi sur la Toile, à juste titre. C'est un véritable ras de marée qui a déferlé, en résulte pas moins de trois records officiellement battus auprès du Guinness World Records.

Comme indiqué sur le site officiel de l'organisation, ce premier trailer de GTA VI n'est rien de moins que la révélation d'un jeu vidéo la plus regardée de l'histoire de YouTube en l'espace de 24 heures avec alors 90 421 491 vues. Et ça n'a fait qu'augmenté depuis, la vidéo en étant à 118 364 333 à l'heure où nous postons cet article. Il est amusant de relever que même si le personnage masculin n'a pas été officiellement nommé, même le Guinness World Records l'appelle Jason, nom qui avait fuité l'année dernière.

Le deuxième record battu est celui de la bande-annonce de jeu vidéo la plus aimée sur YouTube en 24 heures avec pas moins de 8,9 millions de « likes » / « J'aime ». Enfin, le troisième record n'est rien de moins qu'avoir été la vidéo non musicale la plus vue sur YouTube en 24 heures, qui était jusqu'alors détenu par Mr. Beast depuis août 2023 avec 59,4 millions de vues.

Grand Theft Auto VI n'est pas attendu avant 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, et ses prochaines bandes-annonces risquent aussi de casser la baraque. En attendant, GTA V est toujours en vente sur Amazon et à la Fnac au prix de 17,99 €.