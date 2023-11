MAJ Grand Theft Auto VI : l'annonce de GTA 6 est proche, nous allons bientôt le voir !

En septembre dernier, le mastodonte Grand Theft Auto V a soufflé sa dixième bougie, lui qui est paru le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360, avant de connaître des portages sur PS4 et Xbox One en 2014, puis sur PC en 2015, avant d'enfin sortir sur PS5 et Xbox Series X|S en mars 2022. Si Rockstar Games n'a pas sorti de nouvel épisode depuis, c'est évidemment dû à la longévité de GTA Online lui assurant des revenus réguliers, mais les joueurs n'attendent qu'une chose, la venue de GTA 6 ! Lors de son bilan fiscal en mai dernier, l'éditeur Take-Two promettait un exercice 2025 (du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) où il lancerait « plusieurs titres révolutionnaires », laissant présager du lourd et donnant de l'espoir à la communauté. Même si Rockstar n'a jamais officialisé l'intitulé du jeu suite aux leaks massifs survenus en fin d'année dernière, il ne s'est jamais caché d'être en train de développer un nouvel épisode. Eh bien, l'annonce qui risque d'ébranler la Toile pourrait avoir lieu... dès cette semaine !

Si nous prenons des pincettes en utilisant du conditionnel et en considérant cela comme une rumeur, le doute est peu permis, car l'information provient de Jason Schreier qui s'est offert un joli scoop via un article sur Bloomberg. C'est ce mercredi que Take-Two Interactive doit présenter ses résultats trimestriels et l'éditeur pourrait donc frapper très fort avec une annonce en amont ou dans la foulée du jeu le plus attendu de tous les temps. Selon les sources du journaliste, c'est donc au plus tôt cette semaine que Grand Theft Auto VI sera enfin dévoilé pour de bon. En revanche, il ne faudra sans doute pas espérer de bande-annonce si c'est le cas, puisque le studio aurait prévu de publier un trailer en décembre pour célébrer les 25 ans de sa création qui a eu lieu en 1998. Après tout, Red Dead Redemption 2 avait été annoncé via un simple visuel en octobre 2016 avant que sa première vidéo soit mise en ligne deux jours plus tard.

Pour rappel, ce GTA VI devrait nous proposer une nouvelle virée dans la ville de Vice City inspirée par Miami avec un duo de protagonistes, un homme (Jason) et une femme (Lucia), du moins si rien n'a été modifié entre temps.

Mise à jour : l'article de Jason Schreier n'est sans doute pas tombé dans l'oreille d'un sourd et c'est tout simplement le président de Rockstar Games Sam Houser qui a pris la parole sur Twitter / X. Finalement, pas de révélation du titre ou du logo de cet attendu GTA VI, mais nous avons désormais la certitude que sa première bande-annonce sera diffusée en décembre !

Le mois prochain marquera le 25e anniversaire de Rockstar Games. Grâce au soutien incroyable de nos joueurs du monde entier, nous avons eu l'opportunité de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible et nous vous remercions tous d'avoir partagé ce voyage avec nous. En 1998, Rockstar Games a été fondé sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans le cadre de nos efforts pour faire partie de cette évolution. Nous sommes très heureux de vous annoncer que début décembre, nous publierons le premier trailer du prochain Grand Theft Auto. Nous espérons pouvoir partager encore de nombreuses années ces expériences avec vous tous. Merci,

Sam Houser

