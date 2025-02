RUMEUR sur Grand Theft Auto VI : la prochaine version de GTA Online pourrait s'inspirer de Fortnite et Roblox

Rockstar Games n'a pas besoin de se presser pour communiquer autour de son prochain blockbuster vidéoludique Grand Theft Auto VI puisque les joueurs et les médias s'en chargent parfaitement, et ce plus d'un an après la diffusion de la première bande-annonce. C'est encore le cas à présent avec une rumeur pas si folle provenant de Digiday. Le studio souhaiterait faire de GTA VI le prochain gros métavers, à la manière de ce qu'est devenu Fortnite ou d'un Roblox. Si nous citons ces deux plateformes, ce n'est pas pour rien.

Selon les trois sources de Digiday, Rockstar Games aurait eu des discussions avec des créateurs de contenu proposant déjà leurs créations sur Fortnite et Roblox afin de jauger le potentiel de concevoir des expériences personnalisées dans le prochain GTA.

Bon, avant de continuer, il est nécessaire de clarifier un détail, à moins d'une surprise, tout cela ne concernerait pas réellement Grand Theft Auto VI, mais son équivalent en ligne comme l'est GTA Online pour GTA V, qui sont deux jeux bien différents. Nous ne savons pas de quelle manière le studio et Take-Two comptent faire évoluer leur poule aux œufs d'or et s'il s'agira d'un GTA Online 2 totalement rattaché à GTA VI, avec seulement Vice City et l'État de Leonida, ou d'une évolution de ce qui existe (bien moins probable).

Quoi qu'il en soit, ce type d'expérience permettrait aux créateurs de modifier les environnements en y ajoutant leurs propres assets et propriétés intellectuelles dans ce nouveau bac à sable. Toutefois, aucune information liée aux bénéfices que cela leur apporterait n'a été donnée. Des programmes spécifiques existent dans Fortnite et Roblox, ce qui a même donné naissance à des studios UGC (User Generated Content) qui réussissent à en vivre. Toute une économie ne rapportant pas seulement gros à Rockstar et Take-Two pourrait donc se créer à l'avenir autour de l'univers de GTA VI.

L'intérêt du développeur envers la communauté créative n'est pas nouveau puisqu'il avait racheté Cfx.re en 2023, à l'origine de FiveM, servant à mettre en place des serveurs GTA RP. Cela pourrait également être une porte d'entrée pour des marques bien réelles, malgré le fait que Rockstar ait conçu les siennes lors de chaque itération, bien qu'utilisant des artistes connus à côté pour ses stations de radio.

Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes et aucun représentant de Rockstar n'a voulu effectuer de commentaire à ce sujet.

Aux dernières nouvelles, Grand Theft Auto VI est pour rappel attendu en fin d'année 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. En attendant, GTA V peut toujours être obtenu dès 19,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

