Grand Theft Auto VI : la version PC encore évoquée par Take-Two

Lorsque Rockstar a officialisé Grand Theft Auto VI en décembre 2023, les joueurs PC étaient déçus : le titre n'est attendu que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Bien sûr, Rockstar a souvent traîné pour sortir ses jeux sur ordinateurs, mais le marché du PC est plus important que jamais, des studios comme Square Enix l'ont bien compris.

Strauss Zelnick, président du studio d'édition Take-Two Interactive, s'est entretenu avec IGN et a évoqué la sortie éventuelle de GTA 6 sur PC :

Avec Civilzation VII, il est disponible immédiatement sur consoles, PC et Switch. En ce qui concerne les autres titres de notre gamme, nous ne nous occupons pas toujours de toutes les plateformes simultanément. Historiquement, Rockstar a commencé par certaines plateformes, puis s'est déplacé vers d'autres plateformes. Nous avons vu le PC prendre une place de plus en plus importante dans ce qui était autrefois une activité de consoles, et je ne serais pas surpris de voir cette tendance se poursuivre. Bien sûr, il y aura une nouvelle génération de consoles.

Des propos déjà tenus l'année dernière par le patron de Take-Two, rien de neuf à l'horizon donc. Pour rappel, GTA V a mis un an et demi avant de débarquer sur PC, après même les portages PS4 et Xbox One. Red Dead Redemption 2 a quant à lui mis 13 mois à arriver sur ordinateurs, c'est déjà mieux que RDR premier du nom et ses 14 ans d'attente. Concernant Grand Theft Auto VI, Rockstar et Take-Two ne donnent aucun indice, le titre est attendu en fin d'année 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le portage PC ne devrait pas voir le jour avant 2026 au moins. Par ailleurs, Strauss Zelnick s'attend à ce que GTA 6 fasse vendre des consoles :

Lorsque vous avez un gros titre sur le marché et que nous en avons beaucoup à venir, cela a toujours été le cas pour les consoles. Et je pense que cela se produira cette année. Je ne pense pas que les tarifs douaniers vont être notre allié, mais je pense qu'il y aura une hausse significative des ventes de consoles dans l'année calendaire 25 en raison du calendrier de sortie, pas seulement de notre part, mais aussi de la part des autres. Je ne suis donc pas inquiet au sujet de la baisse des ventes de consoles. Je pense que la tendance sur laquelle il faut se concentrer est cette part croissante du marché qui se reflète sur le PC.

En attendant d'en savoir davantage sur une hypothétique version pour ordinateurs de GTA 6, vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : Grand Theft Auto VI à 100 $, c'est « l'espoir » pour l'industrie vidéoludique entretenu par un analyste