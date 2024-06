Grand Theft Auto VI : Take-Two s'explique sur l'absence de version PC

Pour bien terminer l'année 2023, le développeur Rockstar et l'éditeur Take-Two Interactive ont officialisé Grand Theft Auto VI avec une première bande-annonce. La vidéo a battu des records, c'est sans doute le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps, mais pour l'instant, GTA 6 est uniquement attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Où est la version PC ?

Eh bien les studios n'ont rien annoncé pour les joueurs sur ordinateurs, mais lors d'une conférence TD Cowen (via VGC), le CEO de Take-Two Strauss Zelnick a évoqué le sujet, sans trop se mouiller :

Eh bien, l'absence d'annonce n'est pas quelque chose qui pourrait être gravé dans le marbre, autant que je sache, parce que la seule chose qui se produit après l'absence d'annonce est une annonce, je suppose, ou une absence continue d'annonce. Je suppose que cela pourrait arriver aussi. Il ne me semble pas que cela soit gravé dans le marbre. Mais Rockstar a une approche des plateformes que nous avons déjà vue, et ils feront d’autres annonces en temps voulu. Je crois que la bonne stratégie pour notre entreprise est d'être là où se trouve le consommateur, et historiquement, ce que cette entreprise a fait, c'est de s'adresser aux consommateurs où qu'ils se trouvent, sur n'importe quelle plateforme logique, au fil du temps.

Un discours un peu en langue de bois, mais pas non plus totalement hors sujet, car Strauss Zelnick évoque la stratégie de Rockstar, qui a souvent été de développer des jeux pour consoles puis de les porter sur ordinateurs par la suite. Cela a été le cas pour des titres comme GTA IV, GTA V, Red Dead Redemption 2 ou encore L.A. Noire, mais le premier Red Red Redemption n'a jamais été porté sur PC...

Que les joueurs PC se rassurent, oui, Grand Theft Auto VI devrait bien arriver sur ordinateurs, mais après les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ces dernières sont attendues en fin d'année 2025, il va donc falloir être patient, qu'importe la plateforme.