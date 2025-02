Fortnite : retour de Midas, skins criminelles et Kollaboration Mortelle pour la Saison 2 : Sans foi ni loi du Chapitre 6

Le Chapitre 6 de Fortnite Battle Royale a débuté en décembre avec le lancement de la Saison 1 : Chasseurs de démons, introduisant la Réalité 783, dont l'esthétique visuelle et les références à notre monde ont eu de quoi délecter les amateurs de la culture japonaise. Toutes les bonnes choses ont une fin et maintenant que le mini-évènement avec l'affrontement entre Daigo et le Shogun X est passé, servant à clôturer l'intrigue saisonnière, il est temps de nous tourner vers la Saison 2, qui a été fortement teasée ces derniers jours en amont de sa sortie ce vendredi 21 février. Du moins, à l'étranger et dans le jeu, car les comptes français présents sur les réseaux sociaux ont été bien muets jusqu'à ce lundi (à cause de l'actualité ?). Mais avant toute chose et comme promis, revenons sur l'apparition du PNJ Pépite depuis la mise à jour 33.30, car il s'agissait là du premier teaser. Ajoutée lors de la Saison 2 : Top Secret du Chapitre 2 en mai 2020, elle a donc élu domicile dans le Burd près de Warrior's Watch et peut être questionnée au sujet de chambres fortes et lingots d'or. La communauté a alors pensé à un énième thème proche du braquage, à la manière de la Saison 4 : Dernière danse du Chapitre 4.

Avec les aperçus proposés et les répercussions de l'évènement, la direction semble tout de même un peu différente, puisque c'est la criminalité au sens large qui devrait être sous les feux des projecteurs dans cette Saison 2 : Sans foi ni loi (Lawless en anglais). Comme l'a si bien dit Jade : « l'or inspire toujours la cupidité, les tensions et le chaos ». Alors avec une zone comme Warrior's Watch qui en a été recouverte et semble en produire sans limite, autant dire que cela va attirer la convoitise. La Rose de nuit déclare d'ailleurs qu'elle souhaite profiter de sa liberté, notamment grâce à cet or se répandant sur l'île et fait comprendre qu'elle ne sera pas la seule.

Outre la révélation du nom de cette saison, le premier teaser sur les réseaux sociaux était accompagné d'une courte vidéo montrant une rue saccagée sous la pluie, avec un fourgon blindé transportant justement des lingots d'or et venant sans doute de se faire attaquer. En plus de ce nouveau point d'intérêt désigné comme s'appelant Crime City, deux affiches avaient de quoi interpeler. La première est un poster Wanted sur lequel pose le seul et unique Midas, personnage ô combien apprécié des joueurs, qui est décidément un habitué des « Saisons 2 » et dont le nouveau style capillaire n'est pas forcément aux goûts de tout le monde. L'autre fait plutôt poster promotionnel puisqu'il y est fait mention du nouveau single à paraître d'un certain Big Dill, qui a lui aussi des soucis avec la justice. Oui, c'est un cornichon géant et nous en avions déjà parlé lors de l'ajout de Kappa Kappa Factory. Il est toutefois bien moins avenant que le dessin du livre... et ne sera visiblement pas là que pour le gag puisque le slogan de la saison est littéralement « Dill with it », son nom remplaçant le terme « deal ». Bon, en français, « Sortez de votre bocal » n'a clairement pas la même saveur...

Crime City ne dort jamais. Rassemblez votre section, l'heure de casser, voler et fuir sans se faire attraper est venue dans le Chapitre 6 - Saison 2 de Battle Royale : Sans foi ni loi, qui débute le 21 février !

Epic Games a été plus loin le concernant en dévoilant un visuel pour son duo de rappeurs Tasty Bois avec Knack (The Brat), qui est un hot-dog sur pattes bien connu. Une véritable playlist Spotify Big Dill's Picks a même été créée, composée de chansons dont les titres sont savoureux. Mieux encore, avec l'annonce de la « mort » de la chouette verte Duo, mascotte fictive de Duolingo, c'est une véritable photo avec Big Dill dans un studio d'enregistrement qui a été postée, dévoilant alors son apparence complète avec une chaîne bien bling-bling autour du « cou ». Chapeau aux créateurs du costume.

Jeudi, c'est un deuxième teaser montrant un panneau imitant celui souhaitant la bienvenue à Las Vegas que nous avons pu découvrir. La ville déjà évoquée se nomme donc initialement Crimson City et, à en croire la silhouette des bâtiments qui y est présentée, pourrait disposer d'une tour avec à son sommet une tête de loup. En effet, même en pensant au Clan du renard présent sur Oninoshima, le logo rappelle davantage l'emblème de Matassine (Highwire), la leader des Invisibles (The Unseen), dont le lapin est déjà présent sur un bâtiment de Seaport City. La croix qui le barre fait de son côté penser au signe utilisé par le Groupe de pacification (Peace Syndicate), que nous retrouvons sur les bornes d'arcade de l'île (elles étaient aussi présentes lors du Chapitre 2 : Remix).

Bad behavior. Bad attitude. Plenty of Kneecappers. Mauvais comportement. Mauvaise attitude. Beaucoup de « Kneecappers » (des personnes qui brisent les rotules, NDLR).

Pour le troisième aperçu, ce sont littéralement les huit skins du Passe de combat de cette Saison 2 : Sans foi ni loi qui ont été dévoilées au travers d'un visuel se la jouant séance d'identification de malfaiteur. En plus de Midas et Big Dill, nommé Vito Cornichone à en croire le message in-game (une référence à Vito Corleone du film Le Parrain), c'est évidemment Sub-Zero de Mortal Kombat qui attire l'attention. Pour le coup, nous n'aurions jamais pensé voir Ed Boon parler de Fortnite, c'est la magie des collaborations. Sauf surprise, il faudra donc patienter quelques semaines avant qu'il ne soit disponible à la manière de Godzilla, avec pourquoi pas d'autres nouveautés liées à la licence de versus fighting. La parité sera respectée et, parmi les personnages féminins, difficile de ne pas trouver une petite ressemblance entre l'escrimeuse et Edelgard de Fire Emblem: Three Houses. Après la Lame surtendue de Serge faisant penser à la Sept-Fétiche de Xenoblade Chronicles 3, c'est donc une autre possible référence à une licence de Nintendo qui sera présente, il doit y avoir des fans parmi les designers ! Quant au « loup / kitsune », nous tenons sans doute là une figure majeure de Crimson City. Vous trouverez des visuels individuels de chaque personnage en page suivante.

Sortez de votre bocal. Vito Cornichone monte le son et Midas s'épanouit dans la vie de hors-la-loi. L'heure de casser, voler et fuir sans se faire attraper est venue dans le Chapitre 6 - Saison 2 de Battle Royale : Sans foi ni loi, qui débute le 21 février !

Ce lundi, c'est carrément l'illustration principale qui a été partagée. Midas y est sans surprise placé au centre et nous suivrons sans doute ses actions, à voir de quelle manière cela se rattachera à la quête de Hope et Jones. Le grand méchant loup semble donc faire office d'antagoniste compte tenu de sa position et du fait que ce qui doit être son logo est apposé au train. Ce dernier sera désormais équipé d'une tourelle pour assurer sa défense, il était temps ! Si la skin féminine ayant un cœur sur son débardeur n'apparaît pas, Epic a choisi d'inclure une sorte d'opossum bien marrant tenant ce qui a directement été nommé Dill Coin par les joueurs (bon courage pour trouver une logique avec le nom français du personnage...). Après, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un simple médaillon et indiquer que Vito Cornichone sera un boss à abattre. Le rappeur n'est d'ailleurs pas très discret pour commettre ses larcins, avec un simple masque couvrant ses yeux. Il ne manquerait d'ailleurs qu'une touche de rouge pour qu'il ressemble au Robin de Eminem. Knack ne cache même pas son identité.

Côté équipement, nous voyons une batte de baseball électrique, les pouvoirs glaciaux de Sub-Zero, une foreuse volante rappelant la Roquette-bélier, le Pistolet titanesque tenu par Midas (un Mythique ou juste l'effet de son toucher d'or ?) et un fusil à canon scié. Quant au décor, la partie gauche montre une zone « montagneuse » avec de l'or incrusté dans les parois rocheuses, signe que le phénomène du portail va s'être répandu. À droite, l'ambiance est bien plus sombre avec des bâtiments sans doute présents à Crime City, dont un Hostile Hotel, une salle d'arcade et un restaurant Pig'n Pin (le reste est caché) n'inspirant pas confiance.

Enfin, en revenant à Warrior's Watch suite à l'évènement, nous avons pu constater qu'une radio avec son antenne est restée en lieu et place de l'installation qui affichait le compte à rebours. Pour autant, nous n'avions alors pas cherché à analyser cette transmission et ce qui l'entoure. Des membres de la communauté l'ont fait et autant dire que les développeurs se sont bien amusés sur ce coup. En effectuant une analyse spectrale d'un enregistrement vidéo dans lequel nous étions à côté de cette radio (en désactivant l'échelle logarithmique), la même tête de loup (ou renard) dont nous avons parlé apparaît alors et se répète périodiquement.

Quant à l'antenne, elle diffuse un message en morse clignotant. Bon, sur ce coup, même en sachant comment procéder, c'est assez galère pour obtenir ce qui suit :

...- .- ..- .-.. - / -... .-. . .- -.-. .... . -.. VAULT BREACHED Traduction : Coffre-fort violé

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.