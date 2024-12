Fortnite OG : Epic l'a fait, les skins de 2017 sont de retour après 7 ans !

Cette semaine, Fortnite a eu droit à sa mise à jour 33.11, la dernière de l'année avant une pause bien méritée pour les développeurs d'Epic Games. Bien que l'attraction phare sera la Fête hivernale qui débutera ce vendredi soir, c'est Fortnite OG qui nous intéresse à présent, ou plutôt le contenu qui lui est indirectement associé et qui nous ramène tout droit en 2017. Lors de son annonce en novembre, nous nous posions plusieurs questions, dont celle d'un possible retour des skins de l'époque. Avec la présentation et le lancement du Chapitre 1 - Saison 1, nous avions eu notre réponse puisque l'actuel Passe OG inclut la Rebelle renégate et l'Aérostier bombardeur, des versions remixées des apparences de l'époque qui étaient disponibles via une Boutique saisonnière (Season Shop), l'ancêtre des Passes de combat qui nécessitait de payer chaque élément et n'était clairement pas avantageux pour les joueurs. Eh bien, contre toute attente, Epic a fait revenir cette nuit l'Écumeuse Renégate, l'Aérostier, le Planeur d'assaut et la pioche Colère d'écumeur, soit les quatre éléments de cette dernière qui n'avaient jamais fait leur retour depuis décembre 2017 ! Devant un tel comeback, cela valait bien une bande-annonce se la jouant épique.

Difficile de ne pas se délecter des réactions sur la Toile, puisqu'une partie des joueurs de l'époque ne supporte visiblement pas l'idée que ces éléments numériques purement cosmétiques puissent être obtenus par tous, parlant notamment de rareté... mais pas celle qui existait jusqu'en avril dernier, juste une pure invention basée sur la fréquence de retour en boutique. Rappelez-vous que si un jour les serveurs ferment, ça n'aura strictement aucune importance. C'est d'autant plus drôle que ces skins sont assez basiques par rapport à ce que les artistes peuvent désormais proposer, celles du Passe OG faisant tout aussi bien l'affaire. Mais que ces joueurs à l'ego fragile se rassurent, Epic Games a visiblement voulu minimiser le retour de flammes, puisque des styles alternatifs seront offerts aux personnes qui les possédaient depuis 2017, début 2025 pour les tenues et au printemps pour les accessoires.

Dans tous les cas, c'est le studio qui en ressort le plus gagnant, puisque cela va inévitablement générer des revenus, les tarifs étant les mêmes qu'à l'époque, ce qui est totalement abusé en ce qui concerne la pioche à 1 500 V-Bucks. Et comme en 2017, il est nécessaire d'engranger de l'EXP avant de pouvoir les acheter, sauf que la quantité demandée équivaut désormais à 25 niveaux, contre 35 à l'origine. De plus, rien ne presse, puisque la Boutique de la Saison OG va rester jusqu'au 31 janvier à 00h59. Fait exprès ou non, la rotation des éléments en vente a également ajouté l'emote Ragequit...

Reste à voir si à l'avenir cela ouvrira la voie au retour des skins bloquées derrière les 29 Passes de combat qui ne sont pas concernés par la fin des exclusivités annoncée cet été. Certaines étaient des collaborations bien classes, dont les ayants droit auraient tout intérêt à ce qu'elles puissent être achetées par le plus grand nombre, tandis que d'autres étaient directement reliées au lore, à commencer par certains membres des Sept.

Au passage, le mode Classé a été ajouté à Fortnite OG depuis le début de semaine.

Pour marquer le retour du Chapitre 1 - Saison 1 avec la sortie de Fortnite OG, la boutique passe, elle aussi, en mode nostalgie ! La Boutique de la Saison OG ouvre ses portes dès aujourd'hui et vous propose, par exemple, les tenues Écumeuse renégate et Aérostier ! Et ce n'est pas tout, vous y trouverez également la pioche Colère d'écumeur et le Planeur d'assaut ! Tous ces objets proviennent de la première édition du Chapitre 1 - Saison 1 de Fortnite Battle royale, qui s'est déroulée en 2017. Beaucoup de choses ont changé dans Fortnite, depuis. À commencer par le nombre de joueurs ! Que vous découvriez la Saison 1 pour la première fois ou que vous ayez été des nôtres depuis le début, nous souhaitons vous proposer une grande fête pour célébrer l'histoire de Battle Royale. Pour vous remercier, toutes les personnes qui ont obtenu les tenues Écumeuse renégate et Aérostier en 2017 recevront un style inédit pour chacune de ces tenues au début de l'année prochaine. Et si vous possédez déjà la pioche ou le planeur, vous recevrez un style inédit pour ces objets au printemps 2025. Pour rappeler l'époque de la toute première boutique, ces tenues ainsi que le planeur et la pioche seront disponibles à l'achat quand vous aurez gagné suffisamment d'EXP pour les déverrouiller. C'est comme cela que la boutique de la saison originale fonctionnait, en 2017 : vous deviez atteindre un niveau de saison donné pour pouvoir y acheter certains objets. Voici les quantités d'EXP que vous devrez obtenir afin de débloquer les objets de la Boutique de la Saison OG : Planeur d'assaut : 500 000 EXP ;

Tenue Aérostier : 1 000 000 EXP ;

Tenue Écumeuse renégate : 1 500 000 EXP ;

Pioche Colère d'écumeur : 2 000 000 EXP. Vous pouvez obtenir cette EXP dans n'importe quelle expérience Fortnite qui rapporte de l'EXP, et pas seulement dans Fortnite OG ou Battle Royale. Veuillez noter que la Boutique de la Saison OG sera uniquement disponible depuis la boutique en jeu et non dans la boutique sur le site internet. Si les prérequis de déverrouillage n'apparaissent pas dans la Boutique de la Saison OG, quittez Fortnite et relancez le jeu pour réessayer.

