Fortnite : un changement majeur pour les futurs Passes de combat qui ravira les nouveaux joueurs

N'en déplaise aux joueurs aimant pouvoir dire « j'étais là » en arborant fièrement une skin ne pouvant plus être obtenue, Epic Games vient d'annoncer ce mercredi un changement majeur concernant le système économique entourant ses fameux Passes de combat, qui va donc prendre effet dès la semaine prochaine avec le lancement de la Saison 4 du Chapitre 5 de Fortnite. En effet, le studio met fin à l'exclusivité des futurs objets inclus en récompense dans ces derniers ! Pour autant, il faudra patienter 18 mois (1 an et demi) avant de les voir potentiellement débarquer dans la boutique. Compte tenu du partenariat renforcé avec Disney, il ne serait pas étonnant que des discussions entre les deux parties aient mené à ce résultat, la firme de Mickey préférant sans doute pouvoir revendre des apparences populaires à l'avenir plutôt qu'elles restent inaccessibles à jamais aux futurs joueurs qui les auraient ratées, cette raison étant justement évoquée. Sachant que la prochaine saison devrait être centrée sur Doctor Doom et d'autres personnages Marvel, le timing de cette annonce n'est sans doute pas innocent.

Par ailleurs, cela survient après un drama survenu dans la nuit de mardi à mercredi, en lien avec la skin Le Paradigme qui a un temps été remise en vente dans la boutique, suite à un bug. Elle ne l'avait jamais été suite à sa sortie le 11 octobre 2019, juste avant le lancement du Chapitre 2. Il aurait dû s'agir de L'Institution (The Order), autre membre des Sept dont la pioche Coutelas de l'Institution était présente à ce moment-là. Tout cela à cause d'un jeu de mots en référence à un mème en anglais utilisant le visuel de l'Éclaireur (Scout). En effet, ce dernier stipule : « On August 6th, let's all go to McDonald's and ask for the Fortnite Burger. The look on the players' faces will be awesome! » Passer une commande se disant « order » dans la langue de Shakespeare, il s'agissait d'une jolie touche d'humour.

Les joueurs étant alors réveillés (dommage pour l'Europe...) ont donc pu acheter Le Paradigme, qui est visiblement toujours qualifiée de tenue exclusive et limitée à la Saison X du Chapitre 1... Epic Games a donc alors déclaré qu'elle serait retirée du casier des joueurs l'ayant acheté durant la nuit et qu'ils seraient remboursés. Forcément, cela n'a pas plu et les réactions ne se sont pas fait attendre. Retournement de situation (sans doute pour s'éviter de possibles ennuis avec la justice), il a ensuite été annoncé que les joueurs la garderont et qu'ils seront en plus remboursés. De plus, pour les joueurs l'ayant acheté en 2019, une version alternative va être créée et leur sera offerte à l'avenir, en plus de leur donner la possibilité de retourner l'originale et ainsi être remboursés. Oui, cela va loin pour une simple apparence numérique, mais le simple fait qu'elle ait été décrite comme limitée dans le temps à l'époque en a fait passer à la caisse... Bref, la technique du FOMO sur laquelle s'appuie beaucoup trop ce genre de jeu.

Cela nous mène donc à la fin de l'exclusivité des récompenses des futurs Passes de combat qui a donc été annoncée moins de 24 heures après, une sacrée coïncidence qui est une avancée dans la bonne direction. Vous trouverez ci-dessous les explications complètes qui ont été fournies :

Les objets des futurs Passes de combat pourront apparaître dans la boutique de Fortnite lorsqu'au moins 18 mois se seront écoulés après l'expiration du Passe de combat. Un objet du Passe de combat pourra être ajouté dans la boutique avec un nombre différent de styles à chaque apparition. Ce changement nous permettent de continuer à investir dans de nouvelles récompenses passionnantes pour le Passe de combat tout en permettant à un plus grand nombre de joueurs d'accéder à son contenu, notamment aux tenues adaptées de personnages issus d'autres licences populaires. Les avantages du Passe de combat restent les mêmes : il s'agit de pages de récompenses à déverrouiller que vous pouvez utiliser dans une ou plusieurs expériences Fortnite. Vous pourrez toujours progresser dans le Passe de combat en participant à n'importe quelle expérience qui rapporte de l'EXP. CHANGEMENTS APPORTES A L'EXCLUSIVITE DU PASSE DE COMBAT - FAQ Est-ce que tous les types d'objets auront une chance d'être disponibles dans la boutique ultérieurement ? Oui. À compter de 18 mois après l'expiration du Passe de combat, tous les types d'objets de ce dernier pourront être disponibles à l'achat dans la boutique. Cela comprend les tenues, les accessoires de dos, les pioches, les emotes, les instruments, les stickers, les revêtements, les écrans de chargement, les icônes de bannière et bien plus. Est-ce que tous les objets seront forcément disponibles après 18 mois ou plus ? Non. La sélection d'objets de la boutique dépend de nombreux facteurs et il n'y a aucune garantie qu'un objet en particulier du Passe de combat arrive dans la boutique une fois cette nouvelle règle mise en place. Si un objet d'un futur Passe de combat est exclusif audit Passe, nous vous le ferons savoir ! Quand un objet du Passe de combat arrive dans la boutique, est-ce que ses styles seront également disponibles ? Le nombre de styles disponibles pour un objet d'un ancien Passe de combat pourra varier à chaque fois qu'il sera disponible dans la boutique. Si un objet du Passe de combat devient disponible dans la boutique avec ses styles, les joueurs pourront choisir d'acheter les styles du Passe de combat ainsi que la tenue s'ils ne les possèdent pas déjà. Les styles n'incluent pas les versions LEGO. Si un objet dispose d'une version LEGO, cette version sera toujours liée à l'objet dans la boutique d'objets. Qu'en est-il des objets de l'onglet Récompenses bonus et de l'onglet Récompenses des quêtes ? Les objets des onglets Récompenses bonus et Récompenses des quêtes pourront être disponibles à l'achat dans la boutique lorsqu'au moins 18 mois se seront écoulés après l'expiration du Passe de combat. Il existe normalement des objets à obtenir via des quêtes du Passe de combat et qui sont déverrouillés un peu après le lancement d'un Passe de combat. Qu'en est-il de ces derniers ? Les objets obtenus via les quêtes du Passe de combat et qui sont déverrouillés un peu après le lancement du Passe de combat pourront être disponibles à l'achat lorsqu'au moins 18 mois se seront écoulés après l'expiration du Passe de combat. Qu'en est-il du contenu provenant d'autres licences (propriétés intellectuelles) du Passe de combat ? L'une des raisons de ce changement est que nous voulons rendre accessible le contenu du Passe de combat aux futurs joueurs, notamment les tenues adaptées de personnages issus d'autres licences populaires. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un objet du Passe de combat apparaisse dans la boutique après ce changement, les objets issus de collaborations avec d'autres propriétés intellectuelles des futurs Passes de combat peuvent apparaître dans la boutique au moins 18 mois après l’expiration du Passe de combat. Est-ce que cela va affecter le prix du Passe de combat ? Le prix du Passe de combat reste de 950 V-Bucks, avec la possibilité de récupérer jusqu'à 1 500 V-Bucks en gagnant des niveaux. Offrir un Passe de combat coûte toujours 8,49 $ américains (ou un prix régional équivalent).

Vous l'aurez compris, cela ne concerne pour le moment que les futurs Passes de combat, mais bon nombre de joueurs ne seraient pas contre que les anciens puissent aussi en bénéficier. Si cela s'avère lucratif, Epic Games aurait tort de s'en priver avec pas moins de 30 saisons au compteur actuellement. Après tout, rien n'est dit à ce sujet. Ce ne sont de toute manière que des costumes virtuels qui se débloquaient simplement en jouant pour la grande majorité, mais l'ego mal placé de certains joueurs n'est clairement pas prêt pour ça. D'un point de vue légal, nous n'avons rien vu dans les CGU qui pourraient empêcher Epic de le faire. Suite à nos recherches, le seul endroit où une mention est faite à ce sujet est sur cette page aux visuels tout à fait obsolètes, qui indique :

Les récompenses acquises dans le Passe de combat d'une saison donnée ne peuvent l'être que pendant cette saison. Elles ne seront plus disponibles lors des saisons suivantes.

À voir si elle sera actualisée d'ici quelques jours compte tenu des changements venant d'être évoqués. Et si aucune mention sur les visuels diffusés à l'époque n'indique une exclusivité, il serait bien difficile de parler de publicité mensongère a posteriori. Bref, wait & see.

Quant à ceux qui pensent que les ventes des prochains Passes de combat pourraient diminuer suite à cette décision, rappelons que pour 950 V-Bucks (soit même pas les 8,99 € que coûte un pack de 1 000 V-Bucks), ce sont huit skins, de nombreux styles associés et tout un tas d'emotes et autres éléments cosmétiques qui sont proposés en récompense, sans compter les 1 500 V-Bucks créant une boucle vertueuse pour les joueurs investissant leur temps dans le jeu. Autant dire que cela restera toujours plus avantageux d'être là au bon moment et de jouer, tout en offrant la possibilité à tous de se faire plaisir avec des éléments n'influençant de toute manière pas le déroulement des parties (il y aurait à redire puisque certaines se fondent mieux dans le décor, mais c'est globalement vrai).

Enfin, pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas carrément permettre d'acheter les anciens pass et d'ensuite sélectionner celui que nous souhaitons augmenter en niveau ? Avec quelques ajustements comme retirer les V-Bucks bonus par exemple pour conserver l'attrait de celui en cours, cela permettrait aux nouveaux joueurs d'accéder à leur contenu. Halo Infinite le propose bien, de même que Helldivers 2. Rappelons que Fortnite a été lancé en 2017 et s'adresse à une audience jeune (pas la cible qui va sortir la carte bleue, certes) et cette dernière n'avait pas forcément l'âge pour jouer depuis le début, sans parler de la transformation en plateforme avec des expériences bien différentes qui attirent désormais au-delà des amateurs de Battle Royale.

Quoi qu'il en soit, cette petite révolution lancée (involontairement) par Le Paradigme devrait rester gravée dans l'histoire du jeu.

