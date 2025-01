Fortnite : un changement notable pour les quêtes et d'autres nouveautés avec la mise à jour 33.20

La mise à jour 33.20 de Fortnite a été déployée ce mardi et a apporté comme principale nouveauté la Saison 7 de Fortnite Festival avec comme vedette la chanteuse virtuelle Hatsune Miku, voir notre article dédié à ce sujet. Mais ce n'est pas tout ce qui a été inclus... ou modifié. En effet, il suffit de se rendre dans l'onglet des quêtes pour constater un sacré changement en termes d'interface. Désormais, en fonction du salon sélectionné, les différents types d'objectifs apparaissent sous forme de tuiles bien larges au centre de l'écran, tandis que la partie droite montre les récompenses pouvant être obtenues, principalement de l'EXP. Lorsqu'une catégorie est sélectionnée, nous avons accès aux informations habituelles, dont les dates d'expiration lorsqu'il y en a, et nous pouvons passer de l'une à l'autre via des raccourcis (L1 et R1 sur PlayStation par exemple). Gros avantages, l'EXP totale pouvant être obtenue est indiquée sur chaque tuile et, comme avec les Passes, la partie gauche dispose d'un menu déroulant donnant accès à toutes les quêtes, à l'exception de Sauver le monde. Plus besoin d'aller sélectionner une activité spécifique pour voir si nous avons quelque chose à y faire.

Avant (1) / Après (2 et 3)

Ce sera clairement un coup à prendre, mais l'ergonomie est plutôt bonne, surtout si vous ne jouez pas qu'en Battle Royale. Il est toutefois dommage de rajouter un « clic » supplémentaire, voire un peu de scrolling latéral là où certaines informations étaient auparavant visibles d'un seul coup d'œil. Cela s'inscrit clairement dans la transformation sur la durée de Fortnite en plateforme avec le fonctionnement de l'EXP et des Passes. Notez que la Collection servant à accéder à la carte de l'île, aux personnages et distinctions est maintenant en bas via l'une de ces tuiles.

En revanche, comme bien trop souvent, des bugs sont à relever. Ainsi, les quêtes de départ de la Saison 1 : Chasseurs de démons (celles avec l'icône de Hope) ne sont plus visibles. Nous avons sur le moment cru qu'elles avaient été retirées sans prévenir, sauf qu'en effectuant une action leur étant liée (infliger des dégâts avec la Lame typhon, seul objectif que nous n'avions pas complété), la notification est bel et bien apparue. Même constat avec la « Face B » du Best of de la Saison 1 de Fortnite OG, pourtant disponible depuis seulement le 7 janvier. Là encore, nous avons été voir ce qu'il en est et tout fonctionne, elles devraient rester faisables jusqu'au 31 janvier. Espérons que leur visibilité sera vite rétablie.

Et puisque nous en sommes à évoquer les quêtes, il y a du neuf les concernant à proprement parler. Le récit saisonnier a repris avec Fragments de possible, particulièrement intéressant, mais la suite n'arrivera que dans une vingtaine de jours, le 4 février avec Le monde des âmes. D'ici là, c'est l'ami Godzilla qui est au centre de l'attention. En effet, alors que l'ensemble Titans de Monarch peut être débloqué depuis ce vendredi 17 janvier, incluant notamment la skin Godzilla évolué et son style énergisé (ainsi que Mothra en planeur !), lire notre article sur le sujet, trois séries d'objectifs servent d'éléments narratifs à la venue du kaijū du MonsterVerse sur l'île. La première liée au personnage de Nyanja a été rendue disponible dès mardi, tandis que celles rattachées à Hope et Godzilla ont débuté vendredi, même si tout n'est pas encore accessible. Chaque objectif ci-dessous récompense de 25 000 EXP :

Nyanja Examiner les traces de pas.

Infliger des dégâts à des adversaires depuis au moins un étage au-dessus d'eux (120).

Découvrir les secrets de Monarch (3).

Parcourir la distance en étant en l'air (1954).

Placer des balises de détection de kaijû (2). Hope Placer des panneaux d'abri d'évacuation de Godzilla (4).

Obtenir le médaillon de Godzilla en lui infligeant le plus de dégâts.

Toucher Godzilla avec un quadrilanceur ou un railgun (10).

À venir le vendredi 24 janvier à 9h00. Godzilla Faire voler les adversaires avec le piétinement de Godzilla (5).

Détruire des structures avec le rayon d'énergie de Godzilla (38).

Rugir en tant que Godzilla.

À venir le vendredi 24 janvier à 9h00.

Elles resteront accessibles jusqu'au 31 janvier à 9h00, il ne faudra donc pas traîner. Si les premières sont faciles à réaliser, celles nécessitant d'être ou affronter le kaijū sont clairement dépendantes des circonstances et donc de la chance... Notons qu'en plus des fusils d'assaut et à pompe, pistolets-mitrailleurs et masques, des objectifs de mêlée à l'aide de la Lame Typhon ont été ajoutés du côté des aptitudes. La Lame cinétique, le Railgun et le Quadrilanceur ont eux fait leur retour.

Par ailleurs, certains points d'intérêt de la carte ont été modifiés en dehors de la fonte des neiges, à commencer par Shining Span, dont le pont a été partiellement détruit, coupé en deux par Godzilla. La zone a ainsi été renommée en Shattered Span. En plus des empreintes de pas du colosse, d'autres éléments du MonsterVerse sont visibles çà et là, que ce soit la présence de Monarch sur les écrans d'ordinateur ou une trace de main sur une montagne, qui pourrait faire référence à Skar King.

Le sud-est de l'île s'est de son côté bien développé avec la création de Kappa Kappa Factory en lieu et place de la petite ferme. Les conteneurs de Kappa Kappa Pickle Co. peuvent d'ailleurs être vus à divers endroits. Et outre cette expansion capitaliste (la légende ne dit pas où sont désormais produits les légumes), nous trouvons sur place un livre qui tease ce qui pourrait être une variante de Banane façon cornichon. Et en parlant de lui, des posters pour Nana Nana ont fait leur apparition, de même pour Kong, ainsi que des panneaux de prévention au risque pesé par Godzilla. Quant à Flooded Frogs au nord, son niveau d'eau a diminué, permettant d'explorer de nouveaux passages.

Sinon, la roue des emotes est bugguée, puisque ce ne n'est plus notre sélection depuis le casier qui apparait en l'ouvrant, ce qui est assez pénible il faut bien l'avouer. Des icônes montrant où sont situés les Esprits de la terre ont elles étés ajoutées. Enfin, avec cette mise à jour, Epic Games a également décidé de retirer la possibilité de jouer à Fortnite OG en Section dans le mode Zéro Construction classé afin d'améliorer le matchmaking et la rapidité d'accès à une partie.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.