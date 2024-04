Fortnite : un gros changement pour le Casier et la Boutique qui va diviser

Si l'une des principales nouveautés de la mise à jour 29.20 de Fortnite de ce mardi est le lancement de la Virée Néon pour Rocket Racing, un changement plus général vient faire parler de lui et divise déjà les opinions sur la Toile. Alors que l'interface du Casier depuis le début du Chapitre 5 ne plait pas forcément, Epic Games a décidé d'opérer une autre modification discutable au lieu de réagir à ces retours. Résultat, les raretés d'objets cosmétiques ont tout bonnement été supprimées ! Oubliez les skins légendaires et consorts, il ne reste désormais plus que les séries comme Légendes du gaming et Bleuvage. La raison évoquée officiellement n'est pas très convaincante et certains joueurs craignent que cela mène à des hausses tarifaires sans que la qualité suive, puisque la rareté impactait en général les tarifs dans la Boutique.

Cette mauvaise nouvelle s'accompagne tout de même de l'annonce d'un futur changement bienvenu (pour faire passer la pilule ?), à savoir l'ajout d'un timer indiquant combien de temps il reste avant qu'un objet quitte la rotation de la Boutique. Là, au moins, c'est utile ! De plus, il est désormais possible de modifier le style des objets obtenus en jeu classé reflétant le rang, alors qu'il était auparavant bloqué sur le plus haut atteint.

Dans la mise à jour 29.20 publiée aujourd'hui, nous avons modifié le fonctionnement du casier et de la boutique d'objets de Fortnite. SUPPRESSION DES NIVEAUX DE RARETÉS POUR LES OBJETS COSMÉTIQUES La boutique a considérablement changé pour accueillir plusieurs types d’objets cosmétiques et d’objets utilisables dans des expériences différentes. Nous avons donc choisi de retirer l’ancien système de couleurs et d’étiquettes indiquant la rareté d'un objet cosmétique, inspiré de Battle Royale. En revanche, nous conservons les séries d'objets cosmétiques (comme les séries Icônes ou Légendes du gaming), pour vous aider à trouver facilement vos objets favoris ! À VENIR : AJOUT DES DATES DE RETRAIT POUR CHAQUE OBJET Nous avons récemment retiré le décompte d'actualisation mondial de la boutique afin d'afficher l'heure d'actualisation pour le fuseau horaire spécifique du joueur. À partir de la fin du mois de mai 2024, nous ajouterons également la date prévue de retrait de chaque objet cosmétique de la boutique, directement sur la page de l'objet.

