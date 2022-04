RUMEUR sur SEGA : des reboots de Crazy Taxi et Jet Set Radio à gros budget en production, avec un modèle à la Fortnite

En mai 2021, le groupe SEGA Sammy évoquait dans la présentation de ses résultats financiers pour l'année passée la création d'un label Super Game d'ici 2026 (à partir de la slide 43) pour proposer des jeux touchant une audience globale à partir de licences préexistantes et pouvant supporter un modèle de souscription. Le changement de modèle économique du secteur avec des free-to-play et des Season Pass était aussi évoqué, de même que la question des remasters, remakes et reboots, avec parmi les anciennes IP listées Crazy Taxi et Jet Set Radio. Eh bien, il se pourrait qu'elles reviennent en force puisque Bloomberg rapporte une intéressante rumeur.

En effet, selon Takashi Mochizuki, plusieurs sources ayant connaissance des plans de SEGA font mention de reboots de Crazy Taxi et Jet Set Radio à gros budget, avec comme objectif d'en faire des succès à la hauteur de Fortnite. Oui, le jeu d'Epic Games est un véritable modèle en termes de revenus récurrents, de présence sur de multiples plateformes et de communauté en ligne, ce qui fait des émules chez la concurrence. L'éditeur souhaiterait donc que ces deux premiers jeux de l'initiative Super Game suivent cette voie.

Ainsi, le nouveau Crazy Taxi évoqué par cette rumeur serait en développement depuis plus d'un an et devrait voir le jour d'ici deux à trois ans, autant dire que l'officialisation n'est pas pour tout de suite si le projet s'avère. Ce dernier et un Jet Set Radio inédit seraient donc dans les premières étapes de leur création et pourraient être annulés. Ce plan Super Game inclurait par ailleurs actuellement quatre jeux, dont un FPS (celui de Creative Assembly ?).

Bien que les licences citées soient cultes aux yeux de certains, difficile d'imaginer actuellement qu'elles puissent devenir des succès interplanétaires comme le modèle cité... Si vous êtes curieux, Jet Set Radio pour PC est vendu 7,19 € chez Gamesplanet.

