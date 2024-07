Crazy Taxi : SEGA confirme ce que les fans craignaient

Bonne nouvelle, SEGA va remettre sur le devant de la scène ses vieilles licences, à savoir Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage. Après le succès des derniers Sonic the Hedgehog, le studio japonais a officialisé cette directive lors des Game Awards 2023, avec un simple teaser. Sauf que, d'après certaines rumeurs, les premiers titres seraient multijoueur, avec un modèle économique live service à la Fortnite et GTA Online.

Pour bien commencer la semaine, SEGA partage une vidéo du jeu Crazy Taxi, nouvelle génération, dévoilant quelques informations intéressantes, mais parfois décevantes. Le studio l'annonce officiellement, le prochain Crazy Taxi sera multijoueur et en monde ouvert, proposant divers modes comme des cascades et des courses-poursuites avec la police. Les développeurs avouent avoir eu un peu de mal à trouver la bonne formule pour faire de Crazy Taxi un jeu live service, mais la ville devrait être dynamique et réaliste, avec une grande part d'exploration et un tas d'activités, à la manière d'un parc à thème (et de GTA Online). Les véhicules seront personnalisables, mais il faudra encore patienter avant de découvrir le jeu manette en main.

La vidéo du jour est surtout là pour séduire de nouveaux développeurs, SEGA recrute encore du personnel pour continuer le travail sur ce jeu Crazy Taxi. D'ici la sortie du jeu, vous pouvez retrouver Taxi Chaos à partir de 16,88 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.