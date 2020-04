SEGA Heroes et Crazy Taxi Tycoon : les serveurs vont fermer, SEGA se sépare de Demiurge Studios

En 2015, SEGA rachetait Demiurge Studios, qui avait participé au développement de jeux bien connus (Mass Effect, BioShock, Borderlands, Brothers in Arms), mais sous la tutelle du studio japonais, l'équipe n'a accouché que de jeux mobiles, notamment Crazy Taxi Gazillionaire et SEGA Heroes. Après cinq années, les studios se séparent, ce qui n'est pas sans conséquence pour ces jeux iOS et Android.

Eh oui, Albert Reed, fondateur de Demiurge Studios, a racheté le studio à SEGA, il redevient donc indépendant et annonce que les serveurs de SEGA Heroes et Crazy Taxi Gazillionaire (aussi connu sous le nom de Crazy Taxi Tycoon) vont fermer le 21 mai prochain, tandis que les microtransactions sont déjà désactivées depuis le 16 avril dernier. Le studio proposera même aux joueurs ayant fait des achats in-game après le 17 mars un remboursement.

Malgré cette petite déception pour les joueurs de ces deux titres sur iOS et Android, la séparation entre Demiurge Studios et SEGA semble s'être faite calmement, et Albert Reed veut maintenant que son studio retrouve ses racines.