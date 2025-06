SEGA : Sonic, Crazy Taxi, Golden Axe, 9 jeux bientôt retirés des boutiques, récupérez-les vite gratuitement !

Neuf jeux SEGA à récupérer gratuitement au plus vite !





SEGA peut se targuer d'avoir un catalogue de franchises riche et varié, tout le monde connaît ses licences : Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, Crazy Taxi, Golden Axe, Shining Force, Super Monkey Ball, Virtua Tennis, etc. Sur mobiles, les joueurs peuvent redécouvrir ces classiques, mais un changement va être opéré prochainement.

Comme le rapporte Android Anthority, SEGA va retirer neuf jeux de l'App Store (iOS) et du Google Play Store (Android). Une annonce faite en toute discrétion, via un message apparaissant à l'ouverture de ces jeux pour mobiles. Le studio japonais ne précise même pas la date du retrait, mais ces titres seront encore jouables hors ligne après leur retrait des boutiques. C'est donc le moment de les rajouter à votre collection, d'autant qu'ils sont désormais gratuits !

Une collection incontournable





Si vous aimez le rétrogaming, ce sont des titres à essayer au moins une fois dans votre vie. Si nous parlions plus haut de neuf jeux, il y a dans le lot des compilations, ce sont en réalité 13 titres qui sont actuellement gratuits sur iOS et Android. Voici la liste complète des jeux qui vont être retirés des boutiques, avec des liens pour les retrouver sur l'App Store et le Google Play Store :

Crazy Taxi Classic - iOS, Android ;



Golden Axe Classics ( Golden Axe I , II et III ) - Android ; et) - iOS

Shining Force Classics ( Shining Force I , II et Shining in the Darkness ) - Android ; et) - iOS

Sonic CD Classic - iOS, Android ;

Sonic The Hedgehog 4 Ep. II - iOS, Android ;

Streets of Rage Classic - iOS, Android ;

Streets of Rage 2 Classic - iOS, Android ;

Super Monkey Ball: Sakura Ed. - iOS, Android ;

Virtua Tennis Challenge - iOS, Android.





Les vieilles licences ne seront pas oubliées





SEGA avait annoncé sa gamme de jeux Forever pour mobiles en 2017, mais après quelques années, le studio japonais l'a mise de côté. Il ne compte cependant pas oublier ses anciennes franchises, il avait annoncé le retour de Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage en décembre 2022. Shinobi: Art of Vengeance sortira d'ailleurs fin août, tandis que Crazy Taxi s'inspirera de Fortnite et GTA Online avec du multijoueur et du contenu live service.

SEGA propose également des jeux plus récents, vous pouvez retrouver Sonic X Shadow Generations à partir de 27,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.