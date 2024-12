Fortnite Festival laisse les joueurs libres aux platines pour son 1er anniversaire, de gros chiffres partagés et des skins très discutables

Si le rythme va prochainement ralentir avec les fêtes, l'actualité entourant Fortnite est actuellement bruyante. La mise à jour 33.10 qui a été déployée ce mardi matin a donc actualisé LEGO Fortnite Odyssey en y faisant planer la menace du Roi de la tempête, a posé les briques de LEGO Fortnite Brick Life pour son lancement jeudi et planté le décor pour les affrontements tactiques de Fortnite Frénésie qui débuteront ce mercredi, mais ce n'est pas tout. Cela fait déjà un an que Fortnite Festival a été lancé, lui qui en est actuellement à sa Saison 6 avec Snoop Dogg en vedette. Epic Games a donc tenu à célébrer cet anniversaire de plusieurs manières, à commencer par la diffusion d'une vidéo revenant sur quelques statistiques marquantes de cette première année.

En un an, Epic Games et Harmonix ont donc sorti 312 musiques provenant de 236 artistes différents. En jeu, ce sont plus d'un billion de notes (mille milliards de mille sabords) qui ont donc été jouées, de même que 3,6 milliards de boucles d'improvisation, qui peuvent d'ailleurs être utilisées depuis le salon désormais. La Scène Royale a elle vu passer 43 millions d'éliminations, ce qui est déjà pas mal. Côté instruments, dans l'ordre d'utilisation, la basse est bonne dernière, la batterie vient en troisième, l'instrument principal est deuxième et c'est donc le chant qui a le plus fait vibrer les joueurs, ce qui n'est pas très surprenant.

Sans doute plus étonnant, Hope a été la skin originale la plus utilisée sur scène. Bon, puisqu'il s'agissait de la première du Passe de combat (C5S1) disponible au lancement du mode, l'explication se trouve sans doute là. Pareil pour l'emote originale préférée des joueurs, Je suis un mystère, qui l'accompagnait puisqu'elle joue la chanson lui ayant alors servi de thème. Nous concernant, ces deux là ont souvent été utilisées et ont souvent été vues, donc pas de quoi nous choquer.

En guise de célébrations plus concrètes, le week-end à venir va permettre à la communauté d'utiliser les 285 pistes musicales de la boutique sans avoir à les acheter, habituellement en rotation avec un choix limité, le seul moyen de jouer à ce que nous désirons étant sinon de passer à la caisse. À côté de ça, Epic Games va proposer à la vente des tenues de platine d'une partie des artistes ayant été les vedettes de cette année, à savoir The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish et Karol G. Oui, ce ne sont que des reskins des apparences déjà proposées et qui reviennent de temps à autre, et même pas des styles pour ces dernières... Franchement, c'est très limite. De plus, Metallica est mis de côté, mais il faut dire qu'avoir quatre autres tenues aurait sans doute fait beaucoup. Bon, le pack de musiques proposé à la place n'est pas mieux puisqu'elles n'ont rien d'inédit, le seul attrait étant d'avoir One qui était dans le Passe Festival de la Saison 4. Quant à Snoop Dogg, sa saison est toujours en cours, donc qui sait ce qui sera proposé l'année prochaine. Proposer des récompenses gratuites aurait tout de même été de circonstance pour une telle occasion.

Fortnite Festival fête son premier anniversaire et c'est l'heure du rappel ! Pour l'occasion, quatre icônes font leur retour sur scène dans de nouveaux packs Icônes de platine avec des effets réactifs à la musique et de nouvelles pistes musicales. Mais ce n'est pas tout... accédez à plus de 280 pistes musicales gratuitement sur la scène principale et la scène Royale pendant le week-end d'accès libre. UNE ANNÉE REMPLIE DE PISTES MUSICALES DANS FORTNITE FESTIVAL Beaucoup de choses peuvent arriver en une année et nous tenions à remercier la communauté de Fortnite Festival sans laquelle le jeu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous espérons que vous vous êtes autant amusés que nous pendant cette aventure. Des débuts de la scène principale avec The Weeknd, en passant par toutes les vedettes qui ont été à l'affiche comme Lady Gaga, Billie Eilish, Metallica, Karol G et Snoop Dogg et la tonne de mises à jour concernant les pistes musicales, les instruments et les tenues, voici quelques temps forts de la première année de Fortnite Festival. Vous avez joué, vous vous êtes affrontés et vous avez improvisé sur plus de 280 pistes musicales, que ce soit du métal, des chansons pop, des hymnes du hip-hop ou des chansons d'Epic. Tous ensemble, vous avez joué plus d'un trillion de notes sur les pistes musicales de 236 artistes et avez improvisé 3,6 milliards de fois avec les boucles d'impro en tenant votre public en haleine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première année de Fortnite Festival a été riche en pistes musicales. Alors, continuez à improviser, à vous affronter et à vous entraîner. Vous finirez bien par réussir le mode expert de One avec l'instrument principal pro... Alors que le rideau tombe sur la première année de Fortnite Festival, l'équipe technique des tournées travaille déjà à faire de 2025 une année encore plus mémorable. Cela dit, 2024 n'est pas encore tout à fait terminée et nous vous réservons encore quelques surprises pour cette fin d'année ! JOUEZ À TOUTES LES PISTES MUSICALES : SEULEMENT CE WEEK-END ! Toutes les pistes musicales disponibles dans la boutique, soit 285, seront ajoutées à la liste de lecture de pistes musicales jouables gratuitement sur la scène principale et la scène Royale pendant un week-end d'accès libre, du 13 décembre à 1h00 (CET) au 16 décembre à 1h00 (CET). Ne manquez pas votre chance de rejouer à un classique ou de découvrir de nouvelles chansons gratuitement, que vous soyez un adepte des records sur la scène principale ou d'affrontements musicaux sur la scène Royale. Ramenez tous vos amis, car il n'y a jamais eu de meilleur moment que celui-ci pour vous lancer dans Fortnite Festival. LES VEDETTES À L'AFFICHE REVIENNENT DANS UNE VERSION PLATINE Pour fêter l'anniversaire de Fortnite Festival, jetez un coup d'œil à ces nouveaux packs Icônes de platine pour quatre des artistes à l'affiche : The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish et Karol G. Ces packs contiennent des tenues qui réagissent à certaines pistes musicales ! Mais ce n'est pas tout. Vous trouverez également un nouveau Pack Pistes de Metallica dans la boutique, contenant quatre chansons qui n'attendent qu'une seule chose : que vous déchiriez avec. Ces packs seront disponibles dans la boutique jusqu'au 19 décembre. Pack The Weeknd de platine Le premier artiste à l'affiche de Fortnite Festival est de retour avec une tenue toute fraîche ! Tenue The Weeknd de platine : littéralement en platine. Comprend l'accessoire de dos XO de platine et deux variantes.

: littéralement en platine. Comprend l'accessoire de dos XO de platine et deux variantes. Hache XO de platine : pour une musique qui tranche toujours plus. Pack Lady Gaga de platine Lady Gaga a apporté l'affrontement de Chromatica dans la Saison 2 de Fortnite Festival ! Il est temps de reprendre le combat pour diffuser de la gentillesse et tout un tas de choses en Platine ! Tenue Gaga de platine : la protectrice de platine des Kindness Punks !

: la protectrice de platine des Kindness Punks ! Keytar Chromatica de platine : une machine de platine pour faire danser tout le monde. Pack Billie Eilish de platine Billie est de retour, mais dites adieu aux racines vertes et bonjour au Platine ! Tenue Billie Eilish de platine : vous en voulez encore ?

: vous en voulez encore ? Charlestons enflammées de platine : encore un tube de platine. Pack Karol G de platine Faites résonner les sons de la tête d'affiche de la Saison 5 de Fortnite Festival : Karol G ! Tenue Karol G de platine : une superstar Bichota de platine.

: une superstar Bichota de platine. Basse Bichota de platine : son éclat de platine amplifie les basses. Pack Pistes de Metallica Difficile de savoir si c'est un rêve ou non... Le Pack Pistes de Metallica est arrivé, c'est donc la première fois que la piste musicale One apparaît dans la boutique, en dehors du Passe Festival. Le Pack Pistes de Metallica comprend : La piste musicale One ;

La piste musicale Sad But True ;

La piste musicale Battery ;

La piste musicale For Whom The Bell Tolls. UTILISEZ VOS PISTES MUSICALES PRÉFÉRÉES DANS LE SALON ! Improvisez avant de vous lancer dans une partie de votre expérience Fortnite préférée ! Vous pouvez désormais improviser dans le salon en utilisant n'importe laquelle de vos pistes musicales avec vos amis jusqu'à quatre joueurs. Cela fonctionne dans n'importe quel salon de Fortnite sauf ceux Fall Guys.

