Fortnite Frénésie : un FPS tactique en 5v5 bientôt lancé en Accès Anticipé, venant faire concurrence à Counter-Strike et Valorant

Depuis la fin d'année dernière et le lancement du Chapitre 5, la vision du métavers selon Epic Games a pris forme dans Fortnite avec le lancement consécutif de nouvelles expériences de jeu, à savoir Rocket Racing (hélas bien délaissé par Psyonix depuis...), Fortnite Festival qui en est actuellement à sa Saison 6 et LEGO Fortnite en guise de bac à sable évolutif, qui va bientôt recevoir une grosse mise à jour. Est ensuite venu Fortnite Recharge (Reload) en juin dernier, offrant une expérience de Battle Royale plus rapide, désormais déclinée sur deux cartes de tailles plus modestes que les îles principales sur lesquelles se déroulent de chaque saison. Avec le Chapitre 6 lancé la semaine dernière, c'est une nouvelle vague de « nouveautés » qui nous est proposée puisqu'après l'arrivée ce vendredi de Fortnite OG, qui est là pour rester, c'est un tout autre style de jeu qui a été dévoilé ce samedi, confirmant certaines rumeurs qui circulaient. Cette fois, place à un FPS tactique dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affronteront, qui a été baptisé Fortnite Frénésie (Ballistic en anglais).

Oui, vous avez bien lu, cette nouvelle expérience sera bien à la première personne et compte bien proposer des matchs façon Counter-Strike 2 ou Valorant à partir de la semaine prochaine, plus exactement dès le mercredi 11 décembre. Notez qu'il s'agira dans un premier temps d'un Accès Anticipé, une manière pour les développeurs de dire que tout pourra évoluer selon les retours de la communauté au fil des semaines. Il n'y aura d'ailleurs qu'une seule carte pour commencer, qui rendra hommage à CS:GO avec ses peintures murales. Vous pourrez donc bientôt dire « rush B » à vos coéquipiers au sein de l'écosystème de Fortnite. Un mode Classé sera directement inclus et des mesures seront évidemment prises pour lutter contre les rageux quittant les parties en cours, tout en laissant du temps à ceux victime d'un souci technique.

Mégapole 10 (Skyline 10) s'inscrira d'ailleurs bien dans la thématique japonaise de la Saison 1 : Chasseurs de démons et tout porte à croire qu'elle existe dans la Réalité 783. Il y a clairement un peu de lore dans Fortnite Frénésie, puisque l'équipe attaquante tentera de déployer un déclencheur de faille, dont la charge est littéralement de la technologie du Cube et donc de l'Ultime Réalité (The Last Reality) ! Le teaser cinématique diffusé donne lui bien le ton en utilisant les skins de John Wick, la Sprinteuse renégate, Mutique, Renégat Ombral et Jones (Jonesy Numéro Deux), tandis que Hope (Héroïque) est aussi utilisée sur le visuel principal.

Par ailleurs, sachant qu'Epic Games laissait entendre que d'autres Passes pourraient voir le jour en détaillant les changements du Club de Fortnite, se pourrait-il qu'un système de saison soit par la suite mis en place pour Fortnite Frénésie lorsque l'Accès Anticipé aura pris fin ? Wait & see. Nous ne serions pas non plus surpris que des charmes d'armes soient par la suite proposés en boutique, à l'image des Gunbuddies et Breloques des jeux déjà cités.

Quoi qu'il en soit, en comptant Sauver le monde (lui aussi plutôt délaissé) et le mode Créatif donnant accès à toutes sortes de contenus créés par la communauté, il va difficilement être possible de s'ennuyer au sein de Fortnite et ce n'est clairement pas terminé, puisque les développeurs planchent toujours sur la création « de nouveaux jeux et d'un univers persistent » avec Disney.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant le gameplay de Fortnite Frénésie.

La perspective peut tout changer. Bienvenue dans Frénésie, une nouvelle expérience de Fortnite à la première personne. Lancé en accès anticipé classé et non classé le 11 décembre, Frénésie propose des parties en 5 contre 5 riches en adrénaline où stratégie, travail d'équipe et talents individuels sont essentiels pour décrocher la victoire. PREMIÈRE PERSONNE, IMPACT MAXIMAL En quoi consiste l'accès anticipé à Frénésie ? Frénésie est lancé avec la carte Mégapole 10, un lot d'armes de démarrage et un nombre limité d'objets. Par la suite, nous ferons des ajustements en fonction de vos retours, et nous procéderons à des mises à jour plus importantes afin d'ajouter des cartes, des armes et des fonctionnalités supplémentaires. L'accès anticipé de Frénésie commencera avec la carte Mégapole 10, mais d'autres viendront s'ajouter par la suite.

Frénésie est une expérience sans construction. Tous les préréglages sauvegardés de votre casier sont conservés dans Frénésie, ce qui inclut les tenues, accessoires de dos, chaussures, revêtements, aérosols et emotes déjà existants ! Les pioches, traînées, instruments, véhicules et pistes musicales ne sont en revanche pas disponibles. À son lancement, Frénésie sera disponible sur toutes les plateformes et dans toutes les régions où Fortnite est proposé, à l'exception de la Corée du Sud et de la Russie. Nous essayons actuellement de proposer Frénésie dans ces deux régions et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations. MANCHE PAR MANCHE Dans Frénésie, les joueurs sont répartis en deux camps : les attaquants et les défenseurs. L'objectif des attaquants est de poser le déclencheur de faille sur l'un des deux sites prévus à cet effet pour le faire exploser, tandis que les défenseurs essaient de les en empêcher. Le déclencheur de faille La réapparition n'existe pas dans Frénésie : une manche se termine si le déclencheur de faille explose ou si l'une des deux équipes est entièrement éliminée. Après 6 manches, les joueurs changent de côté. Les défenseurs deviennent alors attaquants, et les attaquants, défenseurs. La partie se termine lorsqu'une des deux équipes a remporté 7 manches ! ENTREZ EN FRÉNÉSIE ! Vous commencez la partie avec un pistolet Prédateur et 800 crédits. Dans Frénésie, les crédits s'obtiennent en réalisant des éliminations et en posant le déclencheur de faille. Ils se dépensent au début de chaque manche pour acheter des objets ou des armes supplémentaires afin de maximiser vos chances de succès. Survivez à une manche pour conserver tout votre équipement et vos boucliers lors de la prochaine, moins les objets que vous avez déjà utilisés. Vous pouvez déposer des armes, des grenades fumigènes et des grenades incapacitantes au sol afin que vos alliés les ramassent, et vous pouvez en ramasser sur les joueurs éliminés. Le déclencheur de faille explose 45 secondes après qu'un joueur l'a posé. Si vous l'avez défendu avec succès, mieux vaut vous en éloigner un peu afin de ne pas risquer l'élimination à cause du rayon de déflagration de l'explosion du déclencheur. Si l'explosion vous élimine, vous perdez tout votre équipement. Vous pouvez consulter le tableau des scores à n'importe quel moment pendant une partie de Frénésie pour voir comment vous vous en sortez, mais aussi pour vérifier les armes et les objets que vos alliés utilisent. Les fusils d'assaut, efficaces à longue et moyenne portée, sont les armes polyvalentes de base dans Frénésie. Les fusils à pompe sont vos meilleurs alliés en combat rapproché. À la cadence rapide et mortelle, les pistolets-mitrailleurs sont la classe d'armes parfaite pour créer la surprise. Lorsque vous entendrez sa détonation, il sera déjà trop tard. Fiables et compactes, ces armes renommées vous servent idéalement lorsque le porte-monnaie est vide. Créez un mur de fumée afin d'obstruer les lignes de vue ennemies. Lancez une grenade incapacitante pour aveugler les ennemis juste avant de les attaquer. Mais attention, car elle peut aussi aveugler vos alliés et vous-même ! GADGETS Au début de chaque partie de Frénésie, les joueurs des deux équipes sélectionnent un des cinq gadgets qu'eux seuls pourront acheter et utiliser pendant toute la durée de la partie. À chaque manche, les joueurs peuvent acheter et détenir jusqu'à deux exemplaires du gadget qu'ils ont sélectionné. Ceux-ci ne peuvent pas être déposés au sol ou ramassés par d'autres joueurs. En déployant vos gadgets avec stratégie, vous pouvez littéralement changer le cours d'une manche. Sélectionnez la mine de proximité pour placer une mine au sol, sur un mur ou même au plafond afin de surprendre un ennemi distrait et lui infliger des dégâts. Vous pouvez reprendre vos mines afin de les reposer ailleurs et celles-ci explosent si vous tirez dessus. Idéales pour piéger des sites à défendre !

pour placer une mine au sol, sur un mur ou même au plafond afin de surprendre un ennemi distrait et lui infliger des dégâts. Vous pouvez reprendre vos mines afin de les reposer ailleurs et celles-ci explosent si vous tirez dessus. Idéales pour piéger des sites à défendre ! La bulle protectrice permet de lancer au sol une bulle qui vous protège des balles et des projectiles comme les grenades. Elle peut servir de couverture pour votre équipe lors de l'assaut sur un site.

permet de lancer au sol une bulle qui vous protège des balles et des projectiles comme les grenades. Elle peut servir de couverture pour votre équipe lors de l'assaut sur un site. La grenade de reconnaissance détecte et marque les ennemis proches de son point de chute, même à travers les murs. Lancez une grenade de reconnaissance sur un site avant d'y pénétrer afin de savoir si quelqu'un vous y attend pour vous surprendre.

détecte et marque les ennemis proches de son point de chute, même à travers les murs. Lancez une grenade de reconnaissance sur un site avant d'y pénétrer afin de savoir si quelqu'un vous y attend pour vous surprendre. Un classique ! Une fois lancée, la grenade frag rebondit sur les surfaces et inflige des dégâts aux ennemis proches lorsqu'elle explose. Prudence cependant, car vos grenades peuvent aussi vous infliger des dégâts (mais pas à vos alliés). Servez-vous-en pour déloger les ennemis de leur couverture.

rebondit sur les surfaces et inflige des dégâts aux ennemis proches lorsqu'elle explose. Prudence cependant, car vos grenades peuvent aussi vous infliger des dégâts (mais pas à vos alliés). Servez-vous-en pour déloger les ennemis de leur couverture. La grenade répulsive est un élément perturbateur qui repousse les ennemis et les alliés. Elle peut servir dans de nombreuses situations, comme pour propulser vos alliés vers un site éloigné. CLASSÉ ET NON CLASSÉ Les parties non classées vous permettent de jouer à Frénésie sans vous prendre la tête, dans l'optique de vous amuser avec vos amis ou tout simplement d'essayer l'expérience. Elles sont idéales pour pratiquer votre visée et apprendre à connaître les gadgets. Si un joueur quitte une partie non classée, un autre joueur le remplace. À la fin d'une partie non classée, les joueurs ont la possibilité de rester sur le même serveur. Les parties classées sont destinées à celles et ceux qui veulent mettre leur talent à l'épreuve contre d'autres joueurs dans un environnement plus compétitif. Les parties classées ne remplacent pas les joueurs en cas de départ. Si vous quittez une partie classée, une pénalité de classement vous est appliquée et vous aurez l'impossibilité de rejoindre une autre partie avant une certaine durée. Les joueurs qui se font déconnecter d'une partie ont 3 minutes pour tenter de se reconnecter, après quoi la pénalité sera appliquée. Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur votre classement actuel en bas à droite de votre écran dans le salon de Frénésie, puis en cliquant sur « Pénalités d'abandon ». Ces pénalités pourraient être modifiées à l'avenir afin de nous assurer que les joueurs qui rejoignent une partie classée donnent le maximum et restent présents jusqu'au bout. Contrairement aux parties classées de Battle Royale et de Recharge, le matchmaking des parties classées de Frénésie se fait en fonction du classement moyen de votre groupe, et non en fonction du joueur le mieux classé du groupe. Nous garderons un œil attentif sur vos retours concernant le matchmaking des parties classées et apporterons les modifications nécessaires. L'équipe qui gagne voit son classement dans Frénésie augmenter et l'équipe qui perd le voit baisser. Les gains et pertes exacts de classement sont calculés en fonction des facteurs suivants (dans l'ordre du plus impactant au moins impactant) : le classement actuel, le nombre de manches gagnées, le nombre de manches perdues, les éliminations et les assistances. Les joueurs absents et les joueurs qui abandonnent subissent une pénalité de classement supplémentaire. Votre classement n'est pas affecté si vous perdez votre première partie de la journée. PARAMÈTRES DE FRÉNÉSIE Ajustez vos paramètres afin qu'ils conviennent à votre style de jeu. De nouvelles options ont été ajoutées au paramètre « Effets des dégâts et du réticule » dans la section Interface de jeu du menu des paramètres. Vous pouvez désormais personnaliser et régler les options suivantes : Afficher la dispersion (première personne) : définit si le réticule s'élargit pour représenter la dispersion de l'arme ;

: définit si le réticule s'élargit pour représenter la dispersion de l'arme ; Afficher le recul (première personne) : définit si le réticule se décale par rapport au centre de l'écran pour indiquer le recul.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.