24H sur GAMERGEN.COM : Fortnite en vue FPS, notre déballage du collector de The Last of Us Part II, et le nouveau Crash Bandicoot confirmé

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 ?

Chose amusante, un petit bug a permis à certains joueurs de jouer en vue FPS dans Fortnite il y a peu. À côté de cela, nous avons exhibé le collector de The Last of Us Part II au travers de quelques clichés, et Crash Bandicoot 4: It's About Time a été officialisé.

Dans le reste de l'actualité, la période d'essai de 7 jours gratuits à Disney+ prend fin, il n'y aura pas de microtransactions dans Star Wars: Squadrons, quelques informations concernant Ratchet & Clank: Rift Apart ont été partagées, Electronic Arts va dévoiler EA Sports UFC 4 lors d'un vrai match, les joueurs ont rendu hommage à Ian Holm dans Le Seigneur des Anneaux Online, un revendeur égyptien refuse de vendre The Last of Us Part II, et une série de comics Cyberpunk 2077 a été annoncée par Dark Horse.

Pour finir, ne loupez pas nos petites impressions du moment : PREVIEW de Relicta : le jeu de réflexion à la première personne basé sur la physique et le magnétisme