Ratchet & Clank: Rift Apart, bribes d'informations et éloges des possibilités de la PS5 dans une nouvelle vidéo

Et ça continue. Suite à l'annonce des jeux de la PS5, Sony Interactive Entertainment est revenu coup sur coup sur certaines exclusivités PlayStation Studios qui feront le bonheur des joueurs sur cette nouvelle génération. Pour faire suite à Horizon Forbidden West et Marvel's Spider-Man: Miles Morales, c'est donc au tour de Ratchet & Clank: Rift Apart d'avoir droit à sa vidéo où le directeur créatif Marcus Smith d'Insomniac Games donne fait le point sur cette future aventure interdimensionnelle, tout en dévoilant quelques informations supplémentaires.

Pour commencer, c'est au détour d'une phrase que notre ami du jour annonce les prémisses du scénario avec l'un des ennemis jurés de Ratchet endommageant par accident le tissu même de l'espace temps. Sachant que la nouvelle Lombax se trouve dans un monde où les robots du Dr. Nefarious sont présents, ceux-là mêmes qui poursuivent nos deux compères, le doute n'est pas tellement permis sur l'identité de ce fameux ennemi...

Grâce aux possibilités techniques offertes par la PS5, les effets visuels, le nombre d'objets dans les différents mondes et les lieux à visiter seront plus nombreux que jamais, et tout paraîtra plus réel. D'ailleurs, en plus de planètes inédites, nous aurons l'occasion d'explorer des versions alternatives de zones appréciées des fans. Ce nouvel épisode utilisera les failles dimensionnelles et les dimensions elles-mêmes d'une telle manière qu'il n'aurait pas été possible de réaliser le jeu sur les précédentes générations de console. En effet, le SSD permettra de passer d'un monde à l'autre sans chargement. Quant à la DualSense, son retour haptique offrira une sensation de puissance lors de l'utilisation de l'armement et « nous laissera savoir comment l'arme se comporte ». Avec l'Enforcer, une sorte de fusil à double canon, la tension des gâchettes réactives nous permettra ainsi de gérer la puissance de feu, un léger appui faisant tirer un seul canon tandis qu'une forte pression utilisera les deux.

Enfin, l'apport de la spatialisation du son via l'audio 3D est comparé au fait d'écouter notre TV par rapport à être présent au cœur d'une forêt, nous promettant de nous immerger comme jamais auparavant. Rien qu'en regardant la première bande-annonce avec et sans casque permet déjà d'avoir un premier ressenti à ce sujet.

Ratchet & Clank: Rift Apart est attendu sur PlayStation 5 à une date inconnue, espérons que sa sortie ne sera pas trop éloignée du lancement !