Ratchet & Clank: Rift Apart, les nombreuses configurations du portage PC dévoilées, pour jouer jusqu'en 4K à 60 fps

Quelques jours après le PlayStation Showcase, nous avions appris une nouvelle pas si étonnante compte tenu de la stratégie marketing de Sony Interactive Entertainment, mais dont l'annonce avait tout de même de quoi surprendre de par son timing. En effet, Ratchet & Clank: Rift Apart va sortir sur PC pas plus tard que le 26 juillet, soit la semaine prochaine, le temps passe vite ! Les fonctionnalités de ce portage du jeu d'Insomniac Games signé Nixxes Software avaient alors été introduites en vidéo. Il ne restait vraiment qu'une chose à connaître : les configurations nécessaires pour faire tourner la bête dans les meilleures conditions, avec comme point d'interrogation majeur le support de stockage, puisque l'un des arguments de son exclusivité PS5 à sa sortie était les possibilités offertes par le SSD de la console.

Eh bien, oui, il faudra dans la majorité des cas un SSD pour stocker les 75 Go de données du jeu, sauf si vous vous satisfaites de la configuration minimale. Et même là, il est recommandé d'en avoir un. Comme quoi, tout est possible au final, et ce grâce à la décompression par GPU de DirectStorage 1.2. L'article du PlayStation Blog insistant d'ailleurs sur ce point à sa toute fin, ce n'est clairement pas anodin. Ce dernier ne précise pas encore quel GPU AMD il faudra posséder pour jouer avec le ray tracing activé, espérons que cela n'augure pas de futurs soucis techniques à quelques jours seulement du lancement.

La semaine prochaine, Ratchet & Clank: Rift Apart arrive sur PC ! Vous êtes nombreux à nous avoir demandé plus d’informations sur les technologies utilisées et les configurations système requises. Aujourd’hui, nous répondons à toutes vos questions et nous avons en prime quelques fonctionnalités sympas à vous annoncer.

Afin de vous garantir une expérience interdimensionnelle optimale, notre équipe a implémenté DirectStorage 1.2 dans Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC, avec décompression par GPU.

Richard van der Laan, programmeur en chef senior chez Nixxes Software, explique : « Pour permettre des chargements rapides et des transitions instantanées entre les dimensions, le jeu doit pouvoir charger des ressources rapidement. Grâce à DirectStorage, les temps de chargement sont réduits. De plus, si des paramètres graphiques élevés sont appliqués, la décompression par GPU est utilisée pour diffuser les ressources en arrière-plan en cours de jeu. Habituellement, cette décompression est assurée par le CPU, mais, à un certain point, il est préférable de laisser le GPU la gérer pour bénéficier d’une plus grande bande passante dans le transfert des ressources du stockage à la carte graphique. Nous pouvons ainsi charger des textures et des environnements de haute qualité avec un niveau de détail élevé. »

Alex Bartholomeus, programmeur principal : « Pour Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC, nous avons ajouté une diffusion variable liée à la quantité de bande passante matérielle disponible. Elle nous permet d’adapter au mieux la stratégie de diffusion de textures sur n’importe quelle configuration. Avec DirectStorage, l’utilisation d’un SSD NVMe rapide et la décompression par GPU, nous obtenons une diffusion de textures très réactive même avec les paramètres les plus élevés. »

DirectStorage est conçu pour tirer pleinement parti des SSD NVMe PCIe, mais la technologie est aussi compatible avec les SSD SATA et les disques durs classiques. Autrement dit, Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC peut avoir recours à cette technologie pour le chargement de données quel que soit le périphérique de stockage de votre système.

Occlusion ambiante par ray tracing et XeGTAO

Dans notre première annonce, nous vous disions que Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC intégrerait des reflets en ray tracing et de nouvelles ombres en ray tracing pour retranscrire une lumière extérieure naturelle. Aujourd’hui, nous dévoilons une autre option qui viendra renforcer le réalisme des éclairages du jeu : l’occlusion ambiante par ray tracing, avec plusieurs niveaux de qualité au choix.

Menno Bil, programmeur des graphismes, explique : « L’occlusion ambiante est une technique employée dans les jeux pour simuler l’effet d’un éclairage ambiant dans une scène. L’éclairage ambiant est une forme d’éclairage indirect. C’est la lumière qui est reflétée par les surfaces. Cet effet est essentiellement visible dans les plis, les fissures et les recoins où les surfaces sont proches les unes des autres. Les techniques d’occlusion ambiante communes sont le SSAO (occlusion ambiante d’espace écran) et le HBAO+ (occlusion ambiante basée sur l’horizon). Elles sont peu gourmandes en ressources matérielles, mais ne donnent pas des résultats physiquement exacts. Le RTAO utilise le ray tracing pour accroître le réalisme de l’occlusion ambiante dans le jeu. Nous avons implémenté le RTAO en option pour les systèmes haut de gamme dotés de cartes prenant en charge le ray tracing et d’une puissance de calcul suffisante. »

Menno et l’équipe ont également intégré le XeGTAO, l’implémentation de l’occlusion ambiante selon la réalité du terrain par Intel. Comme le SSAO et le HBAO+, cette solution s’applique à l’espace écran. Par conséquent, cette technique ne permet pas d’obtenir le niveau de réalisme qu’offre le RTAO, mais le coût en performance est nettement inférieur et comparable à celui de l’implémentation du HBAO+. Le XeGTAO est sélectionnable dans les options du jeu et fonctionne avec les cartes graphiques de tous les fabricants.

« Le XeGTAO génère une occlusion ambiante de très haute résolution qui affiche les moindres détails de la géométrie. Globalement, la qualité de sortie du XeGTAO est très élevée et produit un visuel agréable. »

Configurations système

Maintenant que nous avons abordé toutes les fonctionnalités de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC, l’heure est venue de vous en dire plus sur les configurations système requises. Lorsque nous portons un jeu sur PC, nous prêtons une attention particulière à l’évolutivité. Les ajouts comme les ombres en ray tracing, l’occlusion ambiante par ray tracing et la prise en charge du triple écran sont destinés aux joueurs dotés des machines les plus récentes et performantes. En proposant des options graphiques et des fonctionnalités hautement personnalisables, nous faisons en sorte que le jeu puisse être exécuté sur des machines moins puissantes et soit accessible au plus grand nombre de joueurs. Vous trouverez ci-dessous les configurations recommandées pour divers préréglages graphiques.

Bien que Ratchet & Clank: Rift Apart puisse être apprécié avec un disque dur classique et la configuration minimale requise, nous recommandons aux joueurs d’utiliser un SSD associé à la configuration système recommandée, ou une configuration supérieure, pour vivre l’expérience interdimensionnelle du jeu telle qu’elle a été initialement imaginée.

Les détails concernant le support du ray-tracing pour les GPUs AMD arriveront bientôt.