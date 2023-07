Ratchet & Clank: Rift Apart, l'aventure interdimensionnelle lancée sur PC avec fracas

Entre l'annonce du portage PC de Ratchet & Clank: Rift Apart fin mai et son lancement ce mercredi 26 juillet, il ne se sera même pas écoulé deux mois. Les possesseurs d'une machine pouvant le faire tourner peuvent donc s'en donner à cœur joie, voir la liste des configurations récemment partagée. Sony Interactive Entertainment ne manque évidemment pas l'occasion pour diffuser une bande-annonce de lancement, qui n'hésite pas à montrer certains éléments de scénario pouvant être jugés comme des spoilers.

Un article sur le PlayStation Blog vient au passage donner plusieurs bonnes raisons de craquer.

Toute l’équipe de Nixxes Software est impatiente d’avoir vos retours sur la version PC de Ratchet & Clank: Rift Apart et d’admirer vos œuvres du mode Photo ! Aidez-nous à retrouver vos posts en utilisant le hashtag #RatchetPC lorsque vous partagez votre expérience ou vos créations sur les réseaux sociaux.

Un excellent point de départ pour les néophytes

Voyagez à travers les dimensions dans ce jeu de plateforme action-aventure, et affrontez un empereur maléfique originaire d’une autre réalité en incarnant Ratchet, accompagné comme toujours de son fidèle ami robot Clank. En plus d’être le dernier opus de cette franchise de longue date, Ratchet & Clank: Rift Apart est également un excellent point de départ pour les néophytes grâce à son scénario indépendant et l’arrivée de nouveaux personnages, à savoir Rivet et Kit.

Un arsenal varié

Les jeux Ratchet & Clank sont souvent connus pour leurs armes loufoques, et Rift Apart n’y fait pas exception. Lors de cette aventure interdimensionnelle, vous pourrez débloquer une vingtaine d’armes, dont la Bombe à dispersion à l’efficacité explosive, le Collisionneur de Négatrons au laser énergétique et le Ricochet, dont les projectiles rebondissent entre les ennemis pour faire un carnage.

Utilisez vos armes en combat pour les faire monter de niveau et ainsi augmenter leurs dégâts et débloquer de nouvelles options d’amélioration dans les magasins d’armes. Une fois améliorées au maximum, vos armes changent de forme et deviennent encore plus puissantes. Sur PC, vous avez le choix entre les commandes clavier/souris et la manette pour manier cet arsenal explosif. Quel que soit votre choix, vous pouvez personnaliser les commandes à votre convenance. Utilisez une manette DualSense pour PlayStation en connexion filaire pour profiter du retour haptique et des effets de gâchette dynamiques.

Caractéristiques PC

La version PC de Ratchet & Clank: Rift Apart est à la pointe de la technologie avec DirectStorage 1.2 et sa décompression par GPU, ainsi que les toutes dernières technologies de rendu optimisé. Grâce à la compatibilité avec les écrans ultra-larges, les ombres en ray tracing et l’occlusion ambiante par ray tracing, les joueurs PC avec des systèmes haut de gamme pourront tirer pleinement parti de leur matériel. Pour autant, rien ne vous empêche de découvrir le jeu sur des systèmes d’entrée de gamme et des ordinateurs portables gaming grâce à la grande variété d’options graphiques, de préréglages et de paramètres.