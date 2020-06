Cyberpunk 2077: Trauma Team, une série de comics annoncée par Dark Horse

Maintenant que The Last of Us Part II est sorti, Cyberpunk 2077 est indéniablement le jeu le plus attendu, mais malheureusement, il faudra patienter jusqu'au mois de novembre. Eh oui, le FPS/RPG de CD Projekt a encore été repoussé, mais cela n'empêche pas le studio polonais de poursuivre la promotion de son jeu, et cela passera par des comics.

Dark Horse vient en effet d'annoncer Cyberpunk 2077: Trauma Team, une série de comics évidemment basés sur le jeu de rôle de CD Projekt. Le scénario suivra l'histoire de Nadia, assistante-ambulancière urgentiste pour la compagnie privée Trauma Team International, qui est l'unique survivante d'une mission de sauvetage qui a tourné au drame. Cela n'a pas empêché Nadia de poursuivre son boulot, elle est envoyée pour une mission d'extraction encore plus dangereuse, avec une nouvelle équipe. Le premier comics sera disponible dès le 9 septembre prochain, au prix de 3,99 $ outre-Atlantique. Le scénario sera signé Cullen Bunn (Harrow County, Uncanny X-Men), et c'est Miguel Valderrama (Giants) qui sera l'illustrateur.

Voilà de quoi patienter avant la sortie de Cyberpunk 2077, dont la date de sortie est fixée au 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avec des versions Stadia, PS5 et Xbox Series X à venir dans la foulée. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 67,49 €.

Lire aussi : UNBOXING Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 : notre déballage vidéo de cette superbe console collector