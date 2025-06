Cyberpunk 2077 : une grosse déception pour la mise à jour 2.3

Les fans attendent pour retourner à Night City





Au début du mois, CD Projekt a lancé la version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077. De nouveaux joueurs peuvent découvrir les aventures de V à Night City, notamment en mode Portable, mais le studio polonais avait une autre annonce : une nouvelle mise à jour devait être publiée sur toutes les plateformes récentes ce mois-ci. Marcin Momot, directeur de la communauté, affirmait alors que des informations plus précises seraient communiquées dans les jours à venir.

Où est la mise à jour 2.3 ?





Mais voilà, le mois de juin défile et il n'y a toujours rien de concret sur cette mise à jour. Des paroles en l'air ? Non, bien évidemment, mais il y a visiblement eu un contretemps. CD Projekt a pris la parole sur X/Twitter et Bluesky pour annonce le retard. Le développeur explique qu'il comptait lancer la mise à jour 2.3 le 26 juin prochain, avant de rajouter que « nous aurons besoin de plus de temps pour nous assurer qu'elle nous convient ». Il faudra sans doute attendre jusqu'au mois de juillet pour découvrir cette mise à jour.

Une grosse mise à jour dans les tuyaux ?





CD Projekt compare la mise à jour 2.3 à la précédente mise à jour 2.2, publiée en décembre dernier. Elle rajoutait à l'époque une centaine d'options de personnalisation pour V, des véhicules à acheter sur Autofixer, des peintures pour certaines voitures et des fonctionnalités pour le mode Photo, sans oublier des corrections de bugs et des modifications de quêtes pour améliorer l'expérience de jeu. Autant dire que cette version 2.3 donnera l'occasion à pas mal de fans de relancer Cyberpunk 2077 !

Il ne reste plus qu'à patienter pour en savoir davantage sur cette mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077. Vous pouvez retrouver le jeu en Ultimate Edition à partir de 38,26 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et GOG.com.

