Cyberpunk 2077 : une mise à jour 1.63 de sortie, le jeu continue d'être amélioré

Après la mise à jour 1.62 qui améliorait les performances de la version PC, et surtout en attendant l'extension Phantom Liberty datée pour la rentrée, Cyberpunk 2077 va encore être optimisé avec un patch. La version 1.63 du logiciel vient d'être déployée ce jour et elle concerne cette fois autant les PS5, Xbox Series X|S et ordinateurs personnels.

Il n'est pas question de nouvelles possibilités graphiques ou de contenu cosmétique additionnel gratuit, mais simplement d'une longue liste de correctifs pour l'ensemble de l'expérience. Progression dans les quêtes, affichage, gameplay, tout ou presque y passe, pour le plus grand plaisir des joueurs qui prévoient de faire ou refaire l'aventure dans les meilleures conditions.

Le patch 1.63 de Cyberpunk 2077 est en cours de déploiement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Cette mise à jour apporte différents correctifs au gameplay et aux quêtes. Pour en savoir plus, consultez la liste des modifications ci-dessous. Quêtes Correction d'un bug où sélectionner une option de dialogue bleue en appelant Mitch deux fois pouvait provoquer un affichage permanent de la communication à l'écran.

All Along the Watchtower - Correction d'un bug où V mourait après avoir franchi la frontière.

Chippin' In - Désormais, vous devriez pouvoir examiner tous les indices sur l'Ebunike avant de vous faire repérer.

Gimme Danger - Correction d'un bug où il ne restait aucun objectif dans le journal.

I Walk the Line - Correction d'un bug qui pouvait causer la mort de V de manière aléatoire durant la quête.

Lightning Breaks - Correction d'un bug où Panam n'était pas présente devant le garage, mais apparaissait à l'intérieur du motel à la place.

Machine Gun - Correction d'un bug qui empêchait l'activation du dialogue avec Skippy après avoir fait 50 victimes et ne permettait plus de déséquiper l'arme.

Never Fade Away - Correction d'un bug où Rogue disparaissait de la banquette à l'Atlantis, ce qui bloquait la progression.

Only Pain - Correction d'un bug où il était impossible d'accomplir l'objectif « Vaincre les policiers », car les policiers n'étaient pas présents sur place.

Play It Safe - Correction d'un bug où des hologrammes et des plateformes du défilé disparaissaient en cas de chargement d'une sauvegarde automatique.

Play It Safe - Correction d'un bug où Takemura n'appelait pas pour lancer la mission du défilé.

Pyramid Song - Correction d'un bug où Judy se téléportait sous terre après avoir pénétré dans l'église.

Search and Destroy - Désormais, Takemura rejoindra sa cachette au lieu de rester au milieu de la pièce durant l'attaque d'Arasaka.

Conduite orgasmique - Correction d'un bug où la Quadra Turbo-R V-Tech apparaissait sous terre, ce qui bloquait la progression.

Small Man, Big Mouth - Les ennemis et la fourgonnette apparaîtront correctement désormais.

Le casse - Correction d'un bug où Jackie n'était pas présent devant l'Afterlife.

With a Little Help from My Friends - Correction d'un bug où les nomades n'étaient pas présents à la gare ferroviaire. Monde ouvert Correction des cas où certains contrats restaient bloqués au stade « Non découvert » et ne commençaient pas lorsque vous approchiez de la zone.

Correction d'un bug qui faisait apparaître des sous-titres normaux au lieu de sous-titres au-dessus de leur tête lorsque certains PNJ de Rancho Coronado parlaient.

Contrat : Bloodsport - Si vous regardez dans le miroir des toilettes du dojo, il ne renverra plus le reflet de V de dos.

Contrat : Dernière connexion - Correction d'un bug qui permettait de prendre l'objet de quête avant l'activation de la quête, ce qui rompait le cours de la mission.

Contrat : Fête d'adieu - Correction d'un bug où il était impossible de monter dans la voiture avec Flavio.

Contrat : Les cobayes - Tous les robots de sécurité dans l'hôtel engageront bien le combat désormais.

Contrat : Tenu en laisse - Correction d'un bug qui pouvait entraîner le blocage du contrat sans objectif une fois que vous l'aviez terminé.

Contrat : Série de suicides - Correction d'un bug qui pouvait réactiver la quête une fois que vous l'aviez terminée et la bloquer sur l'objectif « Voler les enregistrements de vidéosurveillance ».

Crime signalé : Du sang dans l'air - Correction d'un bug où la quête restait bloquée sur l'objectif « Fouiller la caisse » même si vous l'aviez déjà fouillée.

Crime signalé : Camarade Rouge - Correction d'un bug où il était impossible de fouiller la cache. Interface Correction d'un bug qui faisait apparaître le message « Piratage ennemi en cours » lors d'un transfert d'argent ou de données.

Correction d'un bug qui pouvait rendre les appareils inutilisables après l'ouverture de la carte.

Correction d'un bug où l'option pour activer/désactiver le FSR n'était pas grisée après le redémarrage du jeu si l'échelle de résolution dynamique était activée. Visuel Correction d'un bug où certaines surfaces présentaient des artefacts de couleur lorsque le path-tracing était activé.

Correction d'un bug qui faisait apparaître des éclairs de couleurs vives sur les bords de certains objets lorsque le DLSS était activé. Modifications spécifiques PC Correction d'un plantage qui survenait au lancement du jeu en cas d'utilisation de Razer Chroma.

Correction d'un bug où les captures d'écran du mode photo pouvaient apparaître comme des fichiers vides. Les images sont à nouveau enregistrées dans le dossier d'origine.

Amélioration des performances de la génération de trames DLSS sur les processeurs AMD. Modifications spécifiques aux consoles Modification du nombre d'emplacements de sauvegarde disponibles sur Xbox, qui passent à 20 pour les sauvegardes manuelles et 10 pour les sauvegardes de point de non-retour. Les joueurs dont le nombre de sauvegardes dépasse cette nouvelle limite devront en supprimer pour pouvoir créer de nouvelles sauvegardes.

Correction d'un bug qui affectait les performances sur Xbox Series X|S après une longue session de jeu. Divers Désormais, les cadres et les stickers du mode photo apparaîtront correctement sur les captures d'écran effectuées.

Désormais, Padre reconnaîtra V nomade et V corpo durant l'appel holo d'introduction. REDmod La possibilité de déployer des mods depuis un fichier de liste a été ajoutée.

Mise à jour des textes d'aide pour les commandes.

