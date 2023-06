Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Keanu Reeves dévoile la date de sortie de l'extension

CD Projekt était présent au Xbox Games Showcase pour nous reparler de Phantom Liberty, l'extension de Cyberpunk 2077. Un contenu additionnel très attendu par tous les fans du jeu de rôle à la première personne et qui s'est offert une nouvelle bande-annonce à admirer juste ici :

Phantom Liberty nous emmènera pour rappel dans le quartier de Dogtown, toujours dans la peau de V. Il s'agira de sauver le président des New United States dans une mission d'espionnage. Nous retrouverons Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand, le rocker anarchiste, mais aussi Idris Elba dans la peau de Solomon Reed, un agent de la FIA qui fera équipe avec V. Les joueurs pourront aussi découvrir de nouvelles quêtes, missions, véhicules, technologies, équipements et armes ainsi qu'un nouvel arbre de compétence Relic.

Phantom Liberty est la nouvelle aventure de thriller et d'espionnage dans Cyberpunk 2077. La navette orbitale de la présidente des Nouveaux États-Unis d'Amérique a été abattue au-dessus de l'un des quartiers les plus dangereux de Night City. Vous êtes la seule personne qui puisse la sauver. Endossez le rôle de V, mercenaire cyberpunk, et découvrez un enchevêtrement d'affaires d'espionnage et d'intrigues politiques. Percez à jour les secrets qui relient les plus hautes sphères du pouvoir au monde impitoyable des mercenaires du marché noir.

Infiltrez Dogtown, une ville parallèle contrôlée par une milice à la gâchette facile et sous le joug d'un leader tyrannique. Avec l'aide de l'agent dormant des NUSA, Solomon Reed (Idris Elba), et le soutien de Johnny Silverhand (Keanu Reeves), plongez au cœur d'un tourbillon de rêves brisés et mettez à profit toutes vos compétences pour survivre dans ce monde fracturé et rempli d'escrocs désespérés, de netrunners mystérieux et de mercenaires sans pitié. Optimisée pour les systèmes de dernière génération, l'extension Phantom Liberty offre de toutes nouvelles mécaniques de gameplay, ainsi que des tonnes de livraisons, missions et contrats palpitants. Embarquez pour une quête principale où la liberté et la loyauté ont un prix.