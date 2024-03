Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty ont rapporté des millions d'euros à CD Projekt

Dans le cadre de son dernier bilan financier, CD Projekt a fait le point sur ses projets en cours de développement, le studio polonais mise tout sur Polaris/The Witcher 4, mais il a également profité de l'occasion pour dévoiler quelques gros chiffres concernant son dernier jeu en date, Cyberpunk 2077.

CD Projekt dévoile que Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty ont rapporté plus de trois milliards de złotys, soit environ 697 millions d'euros. Le studio polonais entre un peu plus dans les détails et précise que le FPS/RPG a généré le plus gros des revenus au lancement en 2020 avec 1 404 millions de złotys (326 millions d'euros), les deux années suivantes ont été calmes, mais avec la sortie de l'extension Phantom Liberty et du patch 2.0 en 2023, ce sont 826 millions de złotys supplémentaires (192 millions d'euros) qui sont entrés dans les poches de CD Projekt.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires, tandis que Phantom Liberty a trouvé cinq millions de preneurs. CD Projekt développe désormais Orion, la suite de Cyberpunk 2077, mais il faudra se montrer patient avant de mettre les mains dessus. Le FPS/RPG est actuellement jouable gratuitement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez sinon l'acheter en Ultimate Edition à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.

