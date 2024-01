Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, une étape importante franchie

Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020, mais le jeu de rôle et de tir à la première personne de CD Projekt a refait parler de lui en septembre dernier avec l'arrivée de la mise à jour gratuite 2.0 et de l'extension payante Phantom Liberty, rajoutant un nouveau quartier à Night City.

Aujourd'hui, le studio polonais annonce que Phantom Liberty s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un chiffre énorme et symbolique qui montre bien l'intérêt des joueurs pour les contenus additionnels de CD Projekt, même si la plupart des ventes se sont faites au lancement, le studio annonçait déjà avoir écoulé 4,3 millions de copies de Phantom Liberty en novembre dernier.

En toute logique, le chiffre va continuer de grimper avec les promotions à venir, sans oublier l'Ultimate Edition de Cyberpunk 2077 qui regroupe le jeu et son extension, disponible à partir de 53,59 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.

