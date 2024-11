CD Projekt : une excellente nouvelle pour The Witcher 4 et un point sur les ventes de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt a tenu hier une présentation concernant les résultats financiers du troisième trimestre 2024, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les performances de ses jeux et les projets en cours. S'il y a bien une information à retenir, c'est celle-ci : The Witcher 4 est désormais entré en pleine production. Plus de 400 employés travaillent sur le Project Polaris, ce qui ne change pas d'avant, mais le développement est en bonne voie.

Le studio polonais a également fait le point sur les jeux déjà disponibles. Cyberpunk 2077 compte plus de 30 millions de copies vendues, tandis que l'extension Phantom Liberty a séduit plus de huit millions de joueurs. Cela comprend les ventes seules ainsi que dans le pack Ultimate Edition. CD Projekt rappelle que le titre sortira sur Mac en début d'année prochaine et qu'un autre projet d'animation est toujours en cours de conception chez Netflix, après le succès de Cyberpunk: Edgerunners. Pour rappel, un autre projet en live action est également dans les tuyaux.

