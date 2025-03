CD Projekt (The Witcher IV) s'exprime sur l'IA générative

L'intelligence artificielle est présente depuis toujours dans les jeux vidéo, c'est notamment grâce à elle que nous avons des personnages non jouables avec un comportement crédible. Mais ces dernières années, c'est l'IA générative qui fait couler beaucoup d'encre. Elle est capable de générer un texte ou une image à partir d'une phrase simple, en puisant dans des écrits et visuels déjà existants.

Comme la plupart des développeurs, CD Projekt s'est penché sur le sujet de l'intelligence artificielle générative, le studio polonais a chargé une équipe d'explorer ses utilisations potentielles, mais pour le moment, il ne compte pas l'utiliser. Pourquoi ? Eh bien Michał Nowakowski, co-CEO de CD Projekt, s'explique :

Pour être honnête, l'IA générative est assez complexe en matière de propriété intellectuelle, entre autres aspects. Donc, concernant l'implémentation d'une IA générative dans les jeux, rien ne se passe vraiment pour The Witcher 4 ou tout autre projet à venir.

Eh oui, l'IA générative construit sa base de données en pillant, la plupart du temps de manière illégale, des contenus d'auteurs et artistes. Tout récemment, OpenAI a mis à jour ChatGPT, qui est désormais capable de créer des visuels dans le style du Studio Ghibli, alors que Hayao Miyazaki avait déjà exprimé son aversion pour cette technologie, affirmant à l'époque que c'était « une insulte à la vie même ».

Autant dire que CD Projekt n'a pas vraiment envie de faire les gros titres en utilisant l'IA générative pour un jeu vidéo aussi attendu que The Witcher IV, d'autant que ses artistes ont déjà prouvé leur savoir-faire avec The Witcher 3: Wild Hunt et Cyberpunk 2077, disponible en Édition Ultime à partir de 42,39 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.

