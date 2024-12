The Witcher IV : CD Projekt explique le choix de Ciri en tant qu'héroïne

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, nous avons eu droit à la première bande-annonce de The Witcher IV, le premier volet d'une nouvelle trilogie dans l'univers imaginé par Andrzej Sapkowski. Contrairement aux trois premiers jeux, Geralt de Riv ne sera pas le personnage principal, il laissera sa place à Ciri, déjà aperçue dans The Witcher 3: The Wild Hunt.

Pourquoi un tel changement ? Eh bien la productrice exécutive Małgorzata Mitręga s'est entretenue avec IGN à ce sujet et explique pourquoi CD Projekt a choisi Ciri comme personnage central de The Witcher IV, et sans doute des prochains opus de la nouvelle trilogie.

Ça a toujours été à propos d'elle, à commencer par la Saga, quand on lit les livres. C'est un personnage incroyable, à plusieurs niveaux. Et bien sûr, en tant que protagoniste, nous avons déjà dit au revoir à Geralt. C'est donc une suite. Je suppose que pour nous tous, c'est comme si c'était censé être elle. C'était toujours elle.

Eh oui, si les nouvelles écrites par Andrzej Sapkowski mettent bien en scène Geralt de Riv, la Saga du Sorceleur est principalement centrée sur Ciri, faire d'elle l'héroïne du prochain jeu était quelque chose de logique pour le développeur polonais. Sebastian Kalemba, directeur du jeu, explique quant à lui que Ciri est plus jeune que Geralt, laissant davantage de liberté à CD Projekt pour l'écriture de sa personnalité.

Elle est en fait sur le point de devenir une Sorceleur. Elle est sur le point de créer son propre codex, mais selon ses propres termes. La façon dont elle gère les monstres, la façon dont elle gère les quêtes, les aventures, c'est sa propre façon unique. Et je pense aussi qu'elle laisse plus de place pour pouvoir raconter différentes histoires ici et là. Bien sûr, nous voulons donner l'opportunité au joueur d'explorer plus de nuances parce que c'est ce que nous faisons. Mais elle le mérite.

Chose étonnante, Małgorzata Mitręga et Sebastian Kalemba s'attendent à des retours négatifs après la diffusion de la cinématique, il faut dire que de nombreux fans sont très attachés à Geralt, mais il est clair depuis longtemps qu'il a raccroché les épées d'acier et d'argent, les joueurs pariaient déjà sur la présence de Ciri en tant qu'héroïne jouable. Sebastian Kalemba rajoute :

Il y avait une intention derrière ce choix. C'était loin d'être aléatoire. Ce n'était pas un hasard. Je me souviens que nous avions eu des discussions il y a neuf ans, nous parlions de qui serait le prochain ? La réponse immédiate a été Ciri. Il y a de nombreuses raisons derrière cela. Nous en avons déjà mentionné quelques-unes. Mais elle mérite vraiment d'être sur le devant de la scène et nous voulons que les joueurs vivent vraiment son histoire parce qu'elle a tellement de choses à raconter, tellement de choses à prouver. Le nombre de défis qui l'attendent nous donne tellement d'énergie et de carburant pour créer une saga épique que nous n'avons pas eu d'autre choix que de la suivre. Nous avons tous senti que c'était la voie à suivre. Je crois que c'est le bon choix.

Geralt n'est pas totalement oublié, son doubleur Doug Cockle avait déjà annoncé qu'il serait présent dans The Witcher IV, sa voix est même audible dans la cinématique.