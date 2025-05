Cyberpunk 2077 sur Switch 2 : CD Projekt a appris de ses erreurs (et de The Witcher 3)

À sans lancement en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a fait grand bruit... pour de mauvaises raisons. Le FPS/RPG de CD Projekt était dans un état catastrophique sur PlayStation 4 et Xbox One, avec de gros soucis de performances et des bugs à foison. Le studio polonais a tenté de corriger le tir avec des patchs et des mises à jour au fil des mois, mais l'extension Phantom Liberty n'a jamais vu le jour sur ces anciennes consoles, comme un aveu d'échec. Pourtant, voilà que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition va sortir sur Nintendo Switch 2 le mois prochain et l'intégralité du contenu (outre les packs de langue) sera incluse dans une cartouche de 64 Go.

CD Projekt fait office de bon élève face aux autres studios tiers qui ont préféré les cartes clés de jeu ou les bons vieux codes dans la boîte. Récemment, Adam Badowski (directeur du jeu) et Charles Tremblay (vice-président de la technologie) ont pris la parole dans une vidéo officielle de Nintendo pour évoquer ce portage, affirmant que la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 est « la meilleure façon de découvrir le jeu en déplacement ». Cette fois, c'est Jan Rosner, vice-président du développement commercial chez CD Projekt, qui s'est entretenu avec The Game Business, toujours pour parler de ce portage pour le moins singulier et très attendu au tournant par les joueurs.

Pourtant, CD Projekt est déjà familier avec Nintendo, il avait porté (avec l'aide de Saber Interactive) The Witcher 3: Wild Hunt sur Switch 1. Un portage qui ne s'est pas fait sans concession, mais qui a prouvé au studio polonais qu'il y avait de la place pour ses jeux sur la console de salon portable japonaise.

Je me souviens des conversations il y a quelques années (où) nous nous demandions s'il y aurait un public pour ce genre de jeu sur Nintendo Switch. The Witcher 3 était alors l'un des premiers jeux de ce type à sortir sur Switch 1. C'est en quelque sorte un précédent : il existe un réel engouement pour ce genre de jeux sur cette plateforme, et la Switch ne se résume pas à des jeux propriétaires.

Chose intéressante, CD Projekt a évidemment fait quelques compromis techniques pour faire tourner Cyberpunk 2077 sur Switch 2, mais sans toucher à la « vision artistique » du FPS/RPG. Mieux encore, les développeurs ont réussi à faire tourner le jeu plutôt rapidement sur la console hybride. Cependant, le studio polonais le sait très bien : les joueurs ont encore dans un coin de leur tête la mauvaise expérience sur PS4 et Xbox One, les consoles n'étaient pas assez puissantes pour faire tourner correctement Cyberpunk 2077. Bien sûr, Jan Rosner ne l'a pas oublié non plus :

Nous étions absolument attentifs à cela. Nous voulions nous assurer que le jeu fonctionnerait correctement. Nous aurions remarqué très tôt si (la Switch 2) n'était pas capable de gérer un jeu de cette envergure.

Concernant la présence de l'intégralité de la cartouche, eh bien CD Projekt explique qu'il a pris en retour les avis des joueurs de The Witcher 3: Wild Hunt sur Switch 1, qui ont grandement apprécié de pouvoir lancer le jeu après avoir inséré la cartouche, sans téléchargement supplémentaire. En version numérique, le jeu pèse 25 Go, soit quasiment l'intégralité de l'espace de stockage de la console, mais la Switch 2 sera plus pratique pour tout le monde :

Nous essayons de considérer ces choses en tant que joueurs. Et c'était un grand apprentissage de la Switch originale. L'espace de stockage interne était bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui (256 Go sur Switch 2, ndlr). Un jeu comme The Witcher 3 pouvait occuper jusqu'à 80 % de la mémoire interne sans carte mémoire externe. Mais… l'expérience plug-and-play est vraiment géniale. Nous avons déjà constaté, avec la Switch originale, que les joueurs Nintendo étaient très réceptifs à cette idée. C'était un objectif que nous souhaitions atteindre très tôt.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, qui inclut le jeu de base et l'extension, tiendra donc sur une seule cartouche, un format physique plus cher à produire que le disque sur PlayStation et Xbox. Mais ce n'est pas un problème pour le studio polonais, il défend le format physique, mais il veut également faire bonne figure auprès des joueurs Nintendo, ces derniers appréciant particulièrement les boîtes :

Il ne s'agit pas de s'en sortir impunément. Nintendo est toujours solide sur le marché physique, et la vente au détail, en général, ne va pas disparaître. Je ne pense pas que nous connaîtrons bientôt une réalité où tous les jeux seront uniquement numériques. Mais encore une fois, c'est particulièrement important pour le public Nintendo. On aurait peut-être pu s'en sortir impunément, mais est-ce vraiment utile ? La bonne chose à faire était de sortir le jeu sur cartouche avec une expérience plug-and-play. Ne sous-estimez pas l'édition physique. Elle est durable et les joueurs Nintendo apprécient beaucoup les éditions physiques bien conçues.

Enfin, The Game Business a demandé à CD Projekt s'il comptait sortir d'autres jeux sur Nintendo Switch 2 comme, à tout hasard, The Witcher IV ? Malheureusement, Jan Rosner n'a rien à dire à ce sujet pour le moment, il faut dire que le jeu n'est pas près de sortir, mais il affirme que « nous étudierons certainement la plateforme ».

La date de sortie de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est fixée au 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez précommander le jeu à 69,99 € sur Cdiscount et Fnac.