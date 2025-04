Cyberpunk 2077 remontre du gameplay sur Switch 2, « c'est la meilleure façon de découvrir le jeu en déplacement » selon CD Projekt

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera l'un des gros jeux de studios tiers disponible au lancement de la Nintendo Switch 2 en juin prochain. Très décrié pour ses performances sur PS4 et Xbox One au lancement, le FPS/RPG de CD Projekt va pourtant s'inviter sur la console de salon portable japonais dans quelques semaines, une prouesse rendue possible grâce au DLSS.

Nintendo continue de donner la parole aux développeurs et aujourd'hui, ce sont Adam Badowski (directeur du jeu) et Charles Tremblay (vice-président de la technologie) qui s'expriment dans une nouvelle vidéo, à découvrir ci-dessus. Les deux membres de CD Projekt nous rappellent le principe de Cyberpunk 2077, qui permet d'explorer librement la ville de Night City, mais la vidéo est surtout l'occasion de découvrir de nouvelles séquences de gameplay du jeu sur Switch 2. Bien évidemment, ce n'est pas aussi beau que sur PC, PS5 ou Xbox Series X, mais le portage n'est pas avare en détails et en effets visuels.

Cette version Switch 2 de Cyberpunk 2077 offrira même quelques fonctionnalités inédites, comme la possibilité de se battre au katana avec l'un des Joy-Con 2. Combiné à l'écran LCD HDR et au support VRR, « c'est la meilleure façon de découvrir le jeu en déplacement » selon CD Projekt. Autant dire que les possesseurs d'un Steam Deck ou d'une ROG Ally ont de quoi lever un sourcil (voire les deux).

La date de sortie de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est fixée au 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 et l'intégralité du contenu (le jeu de base + l'extension Phantom of Liberty) tiendra sur la cartouche de l'édition physique, ce qui ne sera clairement pas le cas de tous les titres. Vous pouvez précommander le bundle avec la Switch 2 et Mario Kart World contre 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.