Cyberpunk 2077: Ultimate Edition dévoile 37 minutes de gameplay sur Switch 2

CD Projekt lancera en même temps que la Nintendo Switch 2 un portage de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, son jeu de rôle et de tir à la première personne. Un titre sorti à l'origine en 2020 et très critiqué sur les consoles d'ancienne génération, mais cette version Switch 2 promet d'être heureusement bien meilleure, à encore croire les quelques extraits déjà diffusés sur la Toile.

Cette semaine, nous avons carrément droit à 37 minutes de gameplay de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2. Il s'agit en fait de clips diffusés sur le site presse de CD Projekt, regroupés ici en version intégrale par un internaute. Tout y passe, que ce soit les passages en voiture dans les rues de Night City, des gunfights ou des moments plus calmes. Le rendu est impressionnant, il y a évidemment moins de détails que sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais le FPS/RPG reste joli et fluide. Il s'agit sans doute ici d'extraits capturés avec la Switch 2 branchée sur son dock en mode TV, ce qui décuple sa puissance.

La date de sortie de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est fixée au 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez précommander le jeu contre 69,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Cyberpunk 2077 sur Switch 2 : CD Projekt a appris de ses erreurs (et de The Witcher 3)