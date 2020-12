UNBOXING de la Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 : la souris sans fil la plus hype du moment !

La Razer Viper Ultimate dans sa Cyberpunk 2077 Edition vendue avec une station d’accueil n'est pas un simple goodies destiné à être collectionné, c'est surtout une version customisée d'une souris sans fil destinée aux gamers exigeants. Légère comme une plume (74 g), équipée d'une technologie sans fil très rapide (Razer Hyperspeed), d'un capteur optique Focus+, de switchs optiques (20 000 DPI, 650 IPS et 99,6 % de précision de la résolution), une batterie increvable (70 heures), 5 profils et 8 boutons programmables, elle est techniquement dans le haut du catalogue chez le constructeur allemand.

Cette Razer Viper Ultimate est donc, en plus d'être jolie, une bête de course qui est agréable à prendre en main. Sa station d'accueil permet de la recharger simplement en la posant dessus. Razer oblige, il y a de la lumière sur cette dernière comme sur le dos de la souris et le tout est pilotable via le logiciel Synapse.

Avant de vous en proposer un test, nous avons voulu partager avec vous les photos de notre unboxing de la belle puisque l'actualité tourne un peu autour de Cyberpunk 2077 ces jours-ci. Vous trouverez les photos à la page suivante de cet article et si cela vous fait craquer, bien qu'elle soit en rupture actuellement, vous pouvez quand même précommander cette Razer Viper Ultimate en Cyberpunk 2077 Edition sur le Razer Store où le constructeur annonce un retour en stock le 20 décembre prochain.

Si vous n'avez pas encore craqué pour le jeu, vous pouvez lire notre test avant de précommander Cyberpunk 2077 ou une édition collector (PC, PS4 ou Xbox One).